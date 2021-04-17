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【橡筋惹禍】4歲童手指長時間被橡筋勒住險截指　醫生：瀕臨缺血性壞死

食用安全 16:11 2021/04/17

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一名4歲女童手指長時間被橡筋勒住，發黑腫脹，險些截指。

幼兒玩耍時，成人一不留神，很易讓孩子生意外。近日深圳一名4歲女童把橡筋纏在手指上玩耍，玩著玩著就睡了。過了一段時間後，才被幼兒園的老師，惟手指腫脹、呈紫黑色，送院後證實瀕臨缺血性壞死，險些要截指。

據內地媒體報道，事發當日為4月7日，該名4歲女童珊珊（化名）中午在幼兒園玩橡筋時睡著了，至下午才被老師發現，惟左手中指因長時間被勒住，情況嚴重。老師與家長把女童帶往多間醫院求診，但全都告知無法保住手指。

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家長表示，只要有機會，仍想保住孩子的手指。於是他們由深圳轉往順德和平外科醫院求診，抵達時已是深夜，距離女童受傷已相隔約7小時，需立即做手術。該院醫生形容女童傷勢時指：「孩子的左手中指僵硬冰冷，已經沒有知覺。」

醫生解釋，女童手指未完全壞死，而是處於缺血、發黑，瀕臨壞死的狀態。由於未壞死，故主要作血管探查，吻合血管等手術，不需作移植手術。經歷2小時手術後，女童手指漸漸回復血色，現已返回深圳，重返校園。

兒科醫生：戴手套綁橡筋勿太緊

就此案例，台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰近日亦在其facebook專頁指，曾有新手媽媽為嬰幼兒戴手套、綁橡筋時綁得太緊，導致小孩雙手發紅、腫脹、起水泡。他提醒家長為小孩戴手套、穿襪子、套衣服時，要剪掉線頭，勿綁橡筋。

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責任編輯：羅嘉欣

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