【變種病毒】首宗本地病例涉29歲印度男從杜拜抵港　曾訪重慶大廈﹑彌敦道2銀行及長洲

本港今日（17日）新增18宗新冠肺炎確診個案，更首次在本地社區發現驗出帶有變種病毒的確診者，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），抵港完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈朋友家暫住，期間曾到訪尖沙咀重慶大廈﹑長洲﹑彌敦道渣打及匯豐銀行。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，該名帶有變種病毒「N501Y」的確診者於3月19日坐航班EK384由杜拜抵港，於尖沙咀區華美達華麗酒店接受隔離，共21日的隔離期曾進行多次病毒檢測，均呈陰性，至4月9日完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈的朋友家中居住，返回杜拜前於4月15日再做病毒檢測，結果呈陽性，並驗出帶有「N501Y」變種病毒株。

張竹君指，患者4月9日曾在尖沙咀重慶大廈一間印度餐廳用膳，之後往彌敦道金冠大廈的渣打銀行及82至84號匯豐銀行處理業務，共逗留逾1小時，而兩間銀行職員及曾到訪人士要強制檢測，接觸患者較長時的約2名渣打銀行員工則要送往檢疫。

張竹君透露，患者尖沙咀﹑佐敦一帶逛街，但無進入餐廳用膳，4月4日與朋友坐下午3時15分的渡輪入長洲，下午4至5時於長洲「恒樂海鮮菜館」用餐，晚上7時許坐船離開並回家，中心已聯絡涉事食肆消毒清潔，員工及到訪食客做強制檢測。

張竹君說，患者的CT值抵，只有15至17，即病毒量高，其感染源頭在哪裡仍有待調查，可能在杜拜受感染，但在香港檢疫期間的多次檢測都驗不出陽性，然而在離港前的檢測則剛巧呈陽性；第二個可能性為他在抵港後才受感染，在機場往檢疫酒店期間﹑在酒店逗留當中出現「甩漏」；亦不能排除患者在社區感染，張坦言有一定的擔心。

衞生防護中心總監林文健指，患者曾入住的尖沙咀華美達華麗酒店，所有員工及住客要強制檢測，而於4月9日或之後完成檢疫離開該酒店的旅客亦須接受強制檢測。

因應患者曾居住伯嘉士大廈，大廈內有不少劏房，衞生署指，大廈有不少劏房，亦安排大廈所有樓層單位無病徵的住戶送往強制檢疫，涉及約48個單位。政府昨晚突擊圍封該處，進行強制檢測行動，截至今日（17日）凌晨2時半，約80名居民已完成檢測，無發現確診個案。

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記者：陳曉瑩