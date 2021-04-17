【深情剖白】高中女兒未婚停學產子 爸爸一句不罵默默守護：家永遠是你避風港

▲ 爸爸默默守候女兒。

女兒往往是爸爸前世情人，假如發現未成年女兒懷孕，爸爸是怎麼的心情？台灣一位爸爸日前在《爆怨公社》發表581字內心感言，指高中二年級女兒未婚懷孕，被發現時時已經懷孕8個月，他知道後沒有罵過女兒一句話，而是選擇默默守護女兒，陪伴女兒去學校辦理停學手續，並與女兒的男友協商處理事情，他祝福女兒以後的生活幸福，並深情地向女兒表白「家永遠都是妳的避風港，隨時為妳打開大門！」

該名爸爸發文表示，太太在去年5月發現高中二年級女兒行徑異常，追問下才知道女兒懷孕，帶去醫院檢查結果說已懷孕8個月，

醫生說這是俗稱的『藏肚』，所以大家都看不出來懷孕了，連學校老師同學們也都看不出來。

他形容心情如雷轟頂，不知道如何是好，但他認為事情已經發生後，罵也沒有用，最後選擇冷靜下來，並處理事情。

妳知道爸爸有多心痛嗎？有多不捨嗎？

他向女兒了解後，知道男生是女兒的中學同學，也是未成年少年，他跟男方家庭商量好後，再到學校幫女兒辦理停學手續，更安排女兒不用考期末考試，用前面兩次的成績平均值計算。

事情已經過了一個多月，我從來都沒有責備女兒，反而更加關心她，也讓我老婆請假在家照顧她。

表面上不打不罵冷靜處理，爸爸坦言心裏卻是非常難過，經常半夜流下眼淚，並指外孫的出生代表女兒也要離家。

一想到女兒很快就要搬離這個家，我就很難過很心痛，常常半夜流下眼淚........7月4日我的外孫來到了這個世界，也代表我女兒既將搬出去了，我的難過與不捨，女兒妳能明白嗎？爸爸不敢跟妳說，怕妳也跟我一樣難過自責，我只敢在社團上訴說自己的心情。

這位暖心的爸爸，最後祝褔最心愛的女兒幸褔美滿，這個家永遠都是妳的避風港，隨時為女兒打開大門。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

爸爸的深情告白令不少網民大受感動，很多網民留言若事情發生在自己身上，自己很難會如此冷靜地去處理；也有網民表示，雖然未婚懷孕產子，但相信女兒有這樣的爸爸，人生路也會順暢很多。

同場加映陪月教為初生嬰兒洗頭泥

責任編輯：王明芳