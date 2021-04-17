【窩心舉動】自閉兒趴地面發脾氣被旁人側目　暖男趴地陪伴聊天化解危機

▲ 英國一名媽媽與自閉兒散步時，因鬧情緒遭途人側目，其後陌生暖男一個舉動令人感動。

在現今社交媒體盛行的年代，如果小朋友在街上過份「扭計」，作為家長都會擔心被放上網「公審」。英國一名媽媽日前攜帶患有自閉症的兒子外出散步時，兒子「扭計」趴在地上哭鬧，遭到途人側目。後來幸好獲得一位暖心男人幫助，令媽媽感到窩心。

▲ 英國媽媽Natalie帶有自閉症的5歲兒子Rudy外出散步時，兒子「扭計」趴在地上哭鬧。（FB圖片）

自閉兒不喜歡走回頭路 趴地大鬧情緒

據《每日郵報》報道，居於英國Essex的44歲媽媽Natalie，早前帶著患有自閉症的5歲兒子Rudy外出散步時，Rudy突然情緒失控大吵大鬧。Natalie解釋，因為兒子很喜歡散步，但有一個特別的喜好，就是不喜歡走回頭路。當日因為道路問題所以逼不得已要原路折返，Rudy因此趴在地上發脾氣。

Natalie憶述，經過的途人均向他們投以不友善的目光、發出「嘖嘖」聲以表達不滿，

即使我已經不停道歉，有一對夫妻仍然皺著眉並瞪著我們，投訴兒子的哭鬧聲影響到他們的小孩睡覺。

▲ Rudy鬧情緒期間遭旁人側目，Ian上前了解後二話不說趴在地上跟Rudy聊天。（FB圖片）

陌生暖男上前了解 一舉動立即安撫兒子情緒

路過的男路人Ian目睹後，上前向Natalie了解事件，當得知其兒子患有自閉症，情緒正處於低落的狀態，Ian立即二話不說趴到地上跟Rudy聊天。可能感覺到有人了解自己，Rudy很快便平復情緒，並牽著Ian的手站起來。

事後Ian更陪伴Rudy和Natalie，送他們回到車上才離去。Ian窩心的舉動令Natalie十分感動，大讚對方是自己的「英雄」，

我非常感謝Ian，並永遠不會忘記他的好意。我們經常說，要建立一個友善和包容的世界，說是容易，要做其實很難。但Ian完全實現出來，我真的十分感激他。

▲ Rudy情緒很快便平復，Ian其後更送兩母子回到車上，獲媽媽Natalie大讚是英雄。（FB圖片）

外出時常受到不少批評

要照顧有自閉症的孩子並不容易，Natalie分享帶Rudy外出時，不時被人批評，更指她應該關兒子在家，避免在街上鬧情緒時難以控制。

不認識Rudy的人會以為他是頑皮，你會驚訝一般人為何會對一個小孩如此刻薄。我歡迎所有人與我聊天，了解Rudy為何會作出這些行為。但一般人通常在未了解事情前，很快便已下定論。

在Natalie感謝Ian對兒子作出窩心舉動的同時，亦鼓勵當大家遇到類似的情況時，不妨嘗試主動了解，不要事事批評。其後她在網上分享事件，大獲網民支持。

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責任編輯：王明芳