【變種病毒】衞生署指尖沙咀華美達酒店空氣流向等未見異常　將到旗下酒店視察

▲ 衞生署衞生防護中心總監林文健。（林宇翔攝）

本港首次出現社區變種病毒個案，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），抵港於尖沙咀區華美達華麗酒店完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈朋友家暫住，期間曾到訪尖沙咀重慶大廈﹑長洲﹑彌敦道渣打及匯豐銀行，患者行蹤詳情即看【下一頁】。

衞生防護中心總監林文健表示，由於未確認到患者的染源頭，署方不敢掉以輕心，其中一個調查方向是患者入住的酒店會否出現傳播，衞生防護中心聯同酒店管理方﹑機電署及屋宇署，到尖沙咀華美達華麗酒店就空調及空氣流向﹑渠管接駁及預防感染措施等，進行現場調查。

林文健說，暫時調查所得，患者入住的房間﹑附近連接房間，空氣流向﹑渠管接駁等未見有異常，有關工作仍在進行中，中心亦會到華美達所有旗下酒店現場調視察，了解會否有其他風險因素，而導致可能出現交叉感染。

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記者：陳曉瑩