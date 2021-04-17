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【新冠肺炎】新聞博覽館辦網上講座　專家教長幼分辨疫情真假訊息

社會 18:46 2021/04/17

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（左起）陳淑薇女士、林正財醫生及陳美娟女士暢談「長幼共融齊來分辨真假疫情訊息」。（香港新聞博覽館提供）

新冠肺炎疫情改變港人生活模式，有關疫情的訊息湧現，真假難分，香港新聞博覽館今日（17日) 舉行了一場網上講座，由安老事務委員會主席兼行政會議成員林正財醫生﹑英華小學校長、教師及校長專業發展委員會委員陳美娟，以及香港新聞博覽館副主席兼資深傳媒人陳淑薇3位專家，分享長幼在疫情期間遇到的難題，以及教導公眾辨清正確疫情資訊。

林正財在講座中表示，院舍的長者在疫情下未能與家人見面，他們的日常生活改變很多，年青人應以同理心體會長者需要，亦可以協助長者利用新科技適應新常態，但同時也要小心求證網上不同資訊。

他認為，香港的醫學專家水平是世界公認，疫情下市民應信賴醫學專家的意見，又呼籲大眾盡快接種兩劑疫苗，以便能早日探望在院舍的長者，當局亦應安排社區設施及制定政策，加強長幼共融。

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陳美娟指，小朋友長時間留在家中上網課，家長及學生的情緒難免受到影響，學生如能全體回校上課，有助全人發展，亦加強學生與人溝通和相處的能力。她認為學校如能協助教職員進行定期檢測，便能盡快恢復全面面授課堂，亦同意接種疫苗是令社會恢復正常運作的重要一環。

陳美娟強調，面對大量疫情資訊，老師、家長及同學要學懂掌握真確有用的訊息，透過分辨、求證及歸納，選取正確及適合自己的資訊至為重要，同時避免誤傳未經證實的訊息。

陳淑薇稱，全民必須具備傳媒資訊素養，才能分辨訊息真偽，特別在全球疫情大流行下，選取正確資訊尤為重要，聽取專家學者的專業意見是其中要訣。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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