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【攜手瞳行】黃劍文陳明憙演視障者挑戰演技 Kimman感恩身邊幸福

娛樂 16:00 2021/04/17

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

黃劍文、陳明憙等演出音樂劇。

歌手黃劍文、陳明憙和陳凱彤近日參演音樂劇《攜手瞳行慈善音樂劇場》，劇中黃劍文和陳明憙都要演視障人士，在人生中摸索新方向，黃劍文演自小患視網膜色素病變的視障人士，挑戰演技。

昨日黃劍文、陳明憙和陳凱彤為音樂劇綵排，其中要演繹發脾氣戲份，黃劍文受訪時，表示上次綵排時喊了一小時，聲音都沙掉，不過導演更要求他保持情緒，故每次綵排都十分疲累，笑言平時自己不會如歇斯底里。

黃劍文綵排七情上面。

黃劍文：感受黑暗體驗

陳明憙則飾演視障人士美玲，天生患白內障和黃斑病變，她為演出曾參與展覽館體驗失明感覺，事後感到十分震撼，因她有少許幽閉恐懼症，故在一個沒有光線的地方，感到不一樣的體會，更加珍惜自己擁有的光明。

至於陳凱彤則演繹視障人士李軒的女友，笑言相對黃劍文和陳明憙，自己演出較輕鬆，但也會用心去體會。

陳明憙演視障人士。

黃劍文首次挑戰音樂劇，其角色在一夜之間失明，受了很大打擊，為投入角色，黃劍文也曾到體驗館體會失明感覺。他表示當看不到任何東西，始明明白失去視力的感受，也很感恩，清楚眼睛很重要，原來自己已擁有很多。」

啟發自真實事件

其演出的角色Gary，啟發自真人真事。現實中Gary因失明打擊，自暴自棄常喝酒，體重暴增至190磅，為減肥決意參加香港盲人體育總會跑步訓練，開始跑步人 生，經過三年訓練終於第一次參賽，到南極比賽。靠著信仰力量克服比賽時遇到的困難，由一雙跑鞋踏遍各地，贏得多項馬拉松視障組別獎項。有了自信後，希望教人跑步，並排除萬 難成為第一位視障長 跑教練，Gary 堅信:「無視力不代表沒有一切，放棄自己才沒有一切。」

黃劍文跟Gary。

攜手瞳行慈善音樂劇場

場地:旺角麥花臣場館

日期/時間:5月5-6日 MAY 2021 6:15 PM

票價:HK$ 980/680/480/380

演出單位:彭家麗、黃劍文、陳明憙、陳凱彤、 Joe Junior 、劉智衞 、藍杰、 陸荃 

撰文 : TOPick柴犬出動

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