  • 24°C
香港時間 : 2021418日 (週日) 10:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】63歲男接種兩劑科興疫苗7天後確診　衞生署指接種第二劑疫苗兩周後才獲有效保護

社會 10:25 2021/04/18

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

1名63歲男子接種兩劑疫苗後確診。

本港首次出現病人接種兩劑疫苗後確診。衞生署衞生防護中心昨日（17日）表示，一名63歲男病人在接種兩劑科興疫苗7天後，對新冠病毒檢測呈陽性。

中心發言人表示，該名63歲男病人（個案11645）曾於3月10日及本月7日，於屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，病人於7天後，即4月14日採集的樣本對新冠病毒檢測呈陽性。衞生防護中心相關流行病學調查仍然進行中。翻查資料，該名確診男子屬源頭不明個案，住在屯門友愛邨愛暉樓2座。
 
發言人解釋，根據藥廠資料，接種科興疫苗後需要時間讓身體產生抗體來預防新冠肺炎，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護。
 
中心發言人亦強調，市民接種疫苗後，現階段仍需要繼續採取非藥物干預措施，包括保持社交距離、良好手部衞生，以及在公眾地方佩戴口罩，以減低病毒傳播的風險。目前而言，繼續採取非藥物干預措施並加上疫苗接種，結合兩種措施可對抵禦病毒提供最佳的保護。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【新冠肺炎】新聞博覽館辦網上講座　專家教長幼分辨疫情真假訊息
18:46 2021/04/17
【新冠肺炎】新聞博覽館辦網上講座　專家教長幼分辨疫情真假訊息
【變種病毒】衞生署指尖沙咀華美達酒店空氣流向等未見異常　將到旗下酒店視察
17:51 2021/04/17
【變種病毒】衞生署指尖沙咀華美達酒店空氣流向等未見異常　將到旗下酒店視察
【新冠疫苗】灣仔伊館一護士被疫苗針筒刺傷　同一針筒續為市民接種
20:26 2021/04/16
【新冠疫苗】灣仔伊館一護士被疫苗針筒刺傷　同一針筒續為市民接種
疫情 衞生防護中心 衞生署 屯門 病毒檢測 科興 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中