【疫苗接種】63歲男接種兩劑科興疫苗7天後確診　衞生署指接種第二劑疫苗兩周後才獲有效保護

▲ 1名63歲男子接種兩劑疫苗後確診。

本港首次出現病人接種兩劑疫苗後確診。衞生署衞生防護中心昨日（17日）表示，一名63歲男病人在接種兩劑科興疫苗7天後，對新冠病毒檢測呈陽性。

中心發言人表示，該名63歲男病人（個案11645）曾於3月10日及本月7日，於屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，病人於7天後，即4月14日採集的樣本對新冠病毒檢測呈陽性。衞生防護中心相關流行病學調查仍然進行中。翻查資料，該名確診男子屬源頭不明個案，住在屯門友愛邨愛暉樓2座。



發言人解釋，根據藥廠資料，接種科興疫苗後需要時間讓身體產生抗體來預防新冠肺炎，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護。



中心發言人亦強調，市民接種疫苗後，現階段仍需要繼續採取非藥物干預措施，包括保持社交距離、良好手部衞生，以及在公眾地方佩戴口罩，以減低病毒傳播的風險。目前而言，繼續採取非藥物干預措施並加上疫苗接種，結合兩種措施可對抵禦病毒提供最佳的保護。

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記者：黃悅晴