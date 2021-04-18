【兒童健康】新手媽媽深信半歲以下BB不能飲水 4個月女嬰腹瀉後脫水昏迷

▲ 新手媽媽深信半歲以下BB不能飲水，4個月女嬰腹瀉後脫水昏迷。

剛滿4個月的女嬰嘔吐腹瀉，但26歲的新手媽媽因堅信半歲以下嬰兒不能喝水，未給女兒及時補水導致孩子脫水昏迷入院。

來自武昌的新手媽媽劉女士十分自責，她指，日前女兒童童(化名)出現吐奶還有腹瀉，因為之前也出現過類似情況，她決定再觀察一下。

直至晚上，童童越來越沒有精神，小便尿量很少，甚至出現眼窩凹陷，陷入昏迷失去了意識。劉女士有些害怕，立即將童童送往附近醫院。經過醫生檢查後，判斷童童是因為沒有及時補水導致脫水昏迷。

劉女士說﹕「不是說6個月以下的嬰兒不能餵水嗎？還是怪自己太死板，才讓她受罪。」

兒童腎臟風濕免疫科副主任鄭榮浩表示，6個月齡前的BB通常不需要額外餵水，但當孩子身體丟失水分過多，如出現發熱、嘔吐、腹瀉等癥狀時，就需要額外補水。

一般情況下，6個月齡至1歲的BB每天需要攝入水分約800至900毫升。1歲以上的孩子，活動量多，水分需要量也相應變大。但孩子的胃容量比成人小，應少量多次餵水。

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武漢兒童醫院腎內科負責人王筱雯表示，有些家長認為多喝熱水有益健康，還可以緩解便秘，其實這也是不對的，因為BB的胃容量很小，要吃營養密度高的母乳和配方粉，如果總喝水，會導致BB奶量下降，時間長了容易營養不良。另外，嬰兒喝水太多，還會造成電解質失調，可能對腎臟造成負擔。

如何判斷孩子需不需要補水？鄭榮浩醫生提到以下的方法

1. 小便的顏色

顏色近乎透明，說明水分攝入充足。如果顏色偏黃，說明尿液濃縮功能增強，身體處於缺水狀態。

2. 小便的次數和量

大一些的孩子一天尿次數6至8次，如果孩子在清醒時，超過6小時不尿或尿得特別少，需要考慮缺水可能。

3. 排尿量

嬰幼兒24小時尿量小於200毫升，學齡前兒童小於300毫升，學齡兒童小於400毫升就屬於少尿。

他提醒，如果孩子精神狀態差或，眼窩凹陷、皮膚彈性差，四肢末端發涼或濕冷等，就說明缺水較重了，需要及時就醫。

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責任編輯：王明芳