【聲夢傳奇】 炎明熹失準文凱婷揀錯歌 18歲蔡愷穎最低分後台痛哭【有片】

▲ 《聲夢傳奇》第2集。

歌唱比賽節目《星夢傳奇》昨日（4月17日）播出第2集，輪到另外8位學員逐一陣，最終決定入園下一輪賽事名單，早前被捧為大熱的炎明熹，演出上稍為失手，但分數仍不算低，相反文凱婷因被評判指選錯歌，跌入危險區，幾乎被淘汱。

昨晩《星夢傳奇》，繼第1集鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、林智樂、詹天文、何晉樂及潘靜文出場作賽，輪到另外8位學員炎明熹、蔡愷穎、文凱婷、林沚羿、林君蓮、黃奕斌、孫漢霖及冼靖峰演繹自選歌曲。

▲ 炎明熹表現稍失準。

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16歲被視為大熱的炎明熹，早前首度亮相時被喻為「少女G.E.M.」，因此備受注目，可是或因緊張，台上她選唱周興哲《永不失聯的愛》，高音位有少許失準，評審泳兒批評她Set Key太高，最終獲得19分，不過不失。

文凱婷選錯歌

男選手冼靖峰演唱張敬軒的《櫻花樹下》，歌曲有難度，導師周柏豪也表示曾被該曲考起，但冼靖峰順利過關。

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之後到文凱婷出場，她選了何韻詩《木紋》上陣，可是狀態欠佳，她演出時也不斷皺眉，導師AGA指她跟與伴奏樂隊並各有各做，未有交流，監製張佳添更狠批文凱婷年紀太輕，未能領會歌曲意思，完全接收不到演繹甚麼，結果僅得5分，跌入危險區，取替上集最低分數的潘靜文進入危險區，更即場爆喊。

最後出場18歲的DSE考生蔡愷穎，演繹容祖兒《心之科學》，本表現尚好，但中途甩腰帶，令她分手整理，在高音位失準，導演李克勤、製作人舒文更直指她選曲太進取，結果拿了最低的4分，成為首個被Foul學員。

蔡愷穎甩皮帶影響水準

後台多位學員都替她不值，潘靜文、文凱婷、詹天文、張馳豪更因不捨蔡愷穎離開而痛哭。反而蔡愷穎反過來安慰，展露風度，到受訪時才忍不住落淚，稱會從中學習，吸收經驗，絕不放棄，之後她踏入後台時與眾學員相擁道別。

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蔡愷穎再在社交平台發文：「雖然第一場比賽就因為種種原因而失準，但呢次經驗將會係我一次好重要嘅經驗，嚟緊我絕對唔會放棄唱歌，會繼續努力前行，就算冇得再上聲夢舞台，我都會繼續唱歌，堅持做我自己鍾意嘅事。真係好感謝大家嘅支持，亦希望大家會繼續支持我，我DSE會加油，一星期後就開考啦。」

同場加映：張敬軒訪問