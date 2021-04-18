【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診者到訪　29歲變種病毒男患者曾光顧油尖旺及長洲4餐廳

▲ 新增9間食肆曾有確診者到訪，29歲變種病毒男患者曾光顧油尖旺及長洲4餐廳。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增新增18宗新冠肺炎確診個案，當中10宗為輸入病例，本地個案佔8宗，當中6宗屬源不明，包括1宗個案驗出帶有變種病毒N501Y，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11643）。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增9間食肆曾有確診人士到訪，該名變種病毒患者曾光顧位於油尖旺及長洲的餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增的9間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 重慶大廈 New Chettinad 09/04/2021 11643

屯門 蝴蝶廣場 麥當勞 10/04/2021 11647

元朗 南天大廈 (烤魚工房) 13/04/2021 11648

屯門 啓豐園 聯邦皇宮 13/04/2021 11645

離島 北社海傍路 13B 號 恒樂餐廳菜館 14/04/2021 11643

元朗 福星樓 嘩鬼拉麵 14/04/2021 11645

屯門 啓豐商場 川味閣 15/04/2021 11648

油尖旺 伯嘉士大廈 松記糖水 16/04/2021 11643

油尖旺 伯嘉士大廈 旬. 食事處 16/04/2021 11643

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於記者會上表示，該名帶有變種病毒「N501Y」的確診者（個案編號：11643），於3月19日坐航班EK384由杜拜抵港，於尖沙咀區華美達華麗酒店接受隔離，共21日的隔離期曾進行多次病毒檢測，均呈陰性，至4月9日完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈的朋友家中居住，返回杜拜前於4月15日再做病毒檢測，結果呈陽性，並驗出帶有「N501Y」變種病毒株。

根據新增食肆名單，患者4月9日曾在尖沙咀重慶大廈New Chettinad用膳，之後往彌敦道金冠大廈的渣打銀行及82至84號匯豐銀行處理業務，共逗留逾1小時。4月14日，他與朋友坐下午3時15分的渡輪入長洲，下午4至5時於長洲「恒樂海鮮菜館」用餐，晚上7時許坐船離開並回家。另外他亦於4月16日到訪伯嘉士大廈的松記糖水和旬. 食事處。

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責任編輯：羅嘉欣