【三年抱三】葉翠翠連生3胎曾受產後抑鬱困擾　為一個人放棄自殺念頭

▲ 前港姐冠軍葉翠翠三年抱三，日前在節目上談及產後抑鬱經歷。

前港姐冠軍葉翠翠與建築師周曉東（Raymond）於2015年結婚，夫婦非常恩愛，育有三名兒子。TVB節目《日日媽媽聲》日前邀請葉翠翠分享育兒經，期間她談及連生3胎的壓力，指自己曾受產前及產後抑鬱困擾，一度想自殺。

曾陷產後抑鬱想自殺

葉翠翠婚後「三年抱三」，誕下三名兒子。她指懷第一胎時因身體機能較好，過程順暢、舒服，生完之後精力充沛；但第二胎開始感到辛苦，第三胎更以「恐怖」來形容。

當時好辛苦，產前有抑鬱，產後又有抑鬱，生完一個不久後又要承受一次。

懷第三胎時，葉翠翠碰巧準備搬屋，她指生產後為執屋事情煩惱，同時照顧三個兒子，導致抑鬱再度爆發，

去到有一刻，自己躲喺廁所喊，真係有一刻諗過做傻事，然後我同自己講，我個仔大咗會唔記得我，每日堅持做運動，先將自己帶返出嚟。而家我完全冇事，好正常。

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大讚老公照顧有加

面對產前或產後抑鬱，伴侶的支持很重要。葉翠翠在節目中大讚老公Raymond對她照顧有加，指他「10分滿分值9.5分」。她指自己懷孕時三更半夜想食腸粉，老公特意在上班前駕車去買；唯一的小失誤，是帶回來的腸粉沒有甜醬，令她哭笑不得。

堪稱廿四孝媽媽的葉翠翠，於2019年以6900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼擁私人花園，並把在家中建成「遊樂園」，於花園露台設巨型吹氣泳池，讓小朋友留在家也可盡情玩樂。她不時在社交平台分享家庭生活點滴，大曬幸福家庭生活。

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責任編輯：王明芳