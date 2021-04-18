  • 25°C
香港時間 : 2021418日 (週日) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】陳肇始指初步調查檢疫酒店空氣及渠管無異常　籲曾與患者到同一地方市民盡快檢測

社會 11:12 2021/04/18

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳肇始指，初步調查患者的檢疫酒店空氣及渠管無異常。（資料圖片））

本港昨日首次出現社區變種病毒個案，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），患者行蹤詳情即看【下一頁】。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，非常關注事件，當局仍在調查患者受感染原因，呼籲曾與患者去過同一地方的市民盡快檢測。

陳肇始出席一個電台節目時指，當局目前仍在調查受感染原因，患者可能於杜拜染疫，但潛伏期長，因此在完成21日檢疫後才發病；亦不排除患者抵港後在機場或酒店隔離檢疫期間交叉感染，當局初步調查酒店的空氣及渠管並無異常。她亦呼籲，曾與患者去過同一地方，包括長洲、銀行等的市民盡快檢測。

陳肇始又說，近日疫情出現反彈情況，令人擔心，相信與復活節長假期期間市民增加聚會有關，預料仍會有家庭聚會相關個案，提醒市民要減少聚會及戴口罩等，又呼籲市民盡快接種疫苗，才可產生群體免疫。

同場加映：【TOPick診症室】25歲女子牙骹痛張不了口用飲管飲奶代替進食　港大牙醫學院拆解治療方法

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【變種病毒】首宗本地病例涉29歲印度男從杜拜抵港　曾訪重慶大廈﹑彌敦道2銀行及長洲
17:01 2021/04/17
【變種病毒】首宗本地病例涉29歲印度男從杜拜抵港　曾訪重慶大廈﹑彌敦道2銀行及長洲
【疫苗接種】63歲男接種兩劑科興疫苗7天後確診　衞生署指接種第二劑疫苗兩周後才獲有效保護
今日 10:25
【疫苗接種】63歲男接種兩劑科興疫苗7天後確診　衞生署指接種第二劑疫苗兩周後才獲有效保護
【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診者到訪　29歲變種病毒男患者曾光顧油尖旺及長洲4餐廳
今日 10:41
【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診者到訪　29歲變種病毒男患者曾光顧油尖旺及長洲4餐廳
疫情 陳肇始 食物及衞生局 新冠肺炎 香港 杜拜 長洲 機場 疫苗 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中