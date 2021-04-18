【變種病毒】陳肇始指初步調查檢疫酒店空氣及渠管無異常　籲曾與患者到同一地方市民盡快檢測

▲ 陳肇始指，初步調查患者的檢疫酒店空氣及渠管無異常。（資料圖片））

本港昨日首次出現社區變種病毒個案，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），患者行蹤詳情即看【下一頁】。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，非常關注事件，當局仍在調查患者受感染原因，呼籲曾與患者去過同一地方的市民盡快檢測。

陳肇始出席一個電台節目時指，當局目前仍在調查受感染原因，患者可能於杜拜染疫，但潛伏期長，因此在完成21日檢疫後才發病；亦不排除患者抵港後在機場或酒店隔離檢疫期間交叉感染，當局初步調查酒店的空氣及渠管並無異常。她亦呼籲，曾與患者去過同一地方，包括長洲、銀行等的市民盡快檢測。

陳肇始又說，近日疫情出現反彈情況，令人擔心，相信與復活節長假期期間市民增加聚會有關，預料仍會有家庭聚會相關個案，提醒市民要減少聚會及戴口罩等，又呼籲市民盡快接種疫苗，才可產生群體免疫。

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責任編輯：黃悅晴