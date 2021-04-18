【新冠肺炎】消息：今新增約30宗確診29宗為輸入個案　沒有源頭不明個案不設疫情記者會

▲ 消息指，本港今日新增約30宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，昨日首次在本地社區發現驗出帶有變種病毒的確診者。消息指，本港今新增約30宗確診個案，其中29宗為輸入個案， 1宗為本地感染，沒有源頭不明個案，今日不設疫情記者會。

變種病毒首宗本地病例涉29歲印度男從杜拜抵港，曾訪重慶大廈、彌敦道2銀行及長洲，詳情即看：【下一頁】

昨日新增6宗本地源頭不明個案，多人居屯門區，涉食肆廚師及的士司機，詳情即看：【下一頁】

同場加映，25歲女子牙骹痛張不了口用飲管飲奶代替進食，港大牙醫學院拆解治療方法：



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記者：黃悅晴