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【新冠肺炎】消息：今新增約30宗確診29宗為輸入個案　沒有源頭不明個案不設疫情記者會

社會 12:24 2021/04/18

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消息指，本港今日新增約30宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，昨日首次在本地社區發現驗出帶有變種病毒的確診者。消息指，本港今新增約30宗確診個案，其中29宗為輸入個案， 1宗為本地感染，沒有源頭不明個案，今日不設疫情記者會。

變種病毒首宗本地病例涉29歲印度男從杜拜抵港，曾訪重慶大廈、彌敦道2銀行及長洲，詳情即看：【下一頁】

昨日新增6宗本地源頭不明個案，多人居屯門區，涉食肆廚師及的士司機，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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