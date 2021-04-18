張建宗稱有跡象顯示本港疫情反撲　呼籲市民及早積極接種疫苗

▲ 張建宗呼籲市民及早積極接種疫苗。（政府新聞處）

政務司司長張建宗今日（18日）表示，有跡象顯示本港疫情反撲，特區政府嚴陣以待，但要走出疫情要靠普及有效的疫苗接種，再次呼籲市民及早積極接種疫苗。

張建宗於網誌中表示，正當香港新冠疫情持續緩和之際，昨天確認本港首宗社區變種病毒個案，令人憂心，有跡象顯示疫情反撲，來勢洶洶，特區政府高度關注，嚴陣以待，全力追蹤源頭及緊密接觸者，通過強制檢疫、強制檢測及限制與檢測宣告等措施，盡早截斷病毒傳播鏈。

他又說，香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，接種疫苗有其重要性、必要性及迫切性，誠心呼籲市民及早積極接種疫苗，保護自己、家人和朋友，以及全港社會，盡早建立免疫屏障。

張建宗提醒，政府將新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，可由本周五﹙23日﹚上午9時起預約。接種復必泰疫苗的最低年齡為16歲，而接種科興疫苗的最低年齡為18歲，未滿18歲者須攜同家長同意書。

另外，港府於上周三（14日）將《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》提交立法會進行首讀和二讀，張建宗稱特區政府正爭分奪秒配合立法會的審議工作，爭取下月底前通過《條例草案》，以開展大量選舉籌備工作。

他又表示，香港正進入良政善治的新時代，在社會穩定、和諧的大環境下，特區政府可聚焦處理社會深層次問題，順利推展利國、利港、利民的政策，著力發展經濟、改善民生，讓香港邁步走向「大治」。

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責任編輯：黃悅晴