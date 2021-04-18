【超級經理人】花姐效力大台13年為啖氣離開 製作《全民造星》助參賽者圓夢【有片】

▲ 花姐接受陳志雲訪問。

MIRROR及《全民造星》背後功臣花姐（黃慧君），近日接受陳志雲的YouTube頻道《Stephen‧傾》訪問，花姐曾在TVB任幕後長達13年，她在節目跟陳志雲分享大台工作經驗，而由TVB過檔到ViuTV，花姐從《全民造星》一班年青人身上，重拾對夢想的熱誠。

已播出兩集《Stephen‧傾》，花姐由入行講起，她在90年代因中七考A-Level成績不理想，不能入讀心儀大學的社工系，故選擇投身社會，閱報看到TVB請毋須經驗的剪接員，便去了應徵，而負責面試的，正是現在ViuTV製作部副總裁金廣誠。

▲ 花姐接受陳志雲訪問。

【大姜的愛】姜濤與Anson Lo爭奪Edan芳心 姜B近4個月拍逾廿個廣告【有片】

因偶像是劉德華而入行

可是花姐記得，當時呆等45分鐘，仍未獲對方面試，後來金生談完電話，只問了花姐一句：「有冇偶像？」花姐答了劉德華，便被請離開，不過回家中途卻收到電話通知上工。

她以為做剪接員，但翌日上班才發現職位是PA，因此便入了行，Stephen笑道：「TVB咁大間公司，冇理由這麼求其。」花姐答：「真是如此，甚麼也沒問，只答了劉德華就請我！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

花姐的英文名是Ahfa，但當時公司都不知道怎樣讀，便都叫她阿花，沿用至今。

花姐在TVB 13年，曾製作《勁歌金曲》等節目，最後離闕，是為啖氣，她稱：「已經做《勁歌》一段時間，當時節目換了監製，因意見不合，那時自己脾氣差，便同老細吵架，之後就離開。」

花姐其後做過演唱會導演，適逢結婚生子，丈夫希望她穩定下來，經金廣誠介紹她到now TV見工，輾轉成為ViuTV監製。

【兩台大戰】Lokman笑指193心直口快 花姐信志偉大方不會生氣

▲ 花姐有幸福家庭。（取自IG）

初到ViuTV感挫敗

花姐坦承過檔ViuTV有挫敗感，因習慣TVB思考模式，向老闆魯庭暉賣橋，公司9個監製只有她過不到關。因需要推出節目，才勉強讓她製作《慳D啦 Honey》，幸好節目反應好，才贏得老細的信任。

陳志雲指在TVB環境，一定做不到這類節目，因TVB好多部門，有很多架構，不容易轉身，至現在經營網台，才懂得欣賞幕後工作人員，知道其辛苦。

▲ 由大台出身。（經濟日報圖片）

花姐提到監製《全民造星》，構思早期會設計一些情節看參賽者反應，坦言自己立心不好，要令觀眾殘忍地見到參賽者的失落，被淘汰哭著離開，還要攝影師拍攝。

全力支持年青人追夢

不過她記得Jer（柳應廷）落敗時，對方跟她說：「我要將夢想放低，面對現實了！」花姐反思，自己為了幾十集節目，可能只有幾點收視，卻捏死好多參賽者的夢想，她更為此而哭。

檢討過後，到了第3輯，她希望看見參賽者失敗後會互相輔助，由《全民造星》第1與第2輯抱著做節目的心態，至慢慢幫助幫助這班參賽者圓夢，得到更多工作機會與發展。

花姐坦承現時在ViuTV工作，比起在TVB更快樂：「TVB太多框框，原來以前是井底蛙，以為自己識好多，出到來原來甚麼都不識！」

同場加映：MIRROR訪問