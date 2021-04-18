【鬧市綠州】荃灣西樓角花園重建後成市民聚腳地　為社區注入新動力

▲ 建築署以創新的設計重建荃灣區西樓角花園，包括把半個公園「升高」，興建一個平台花園，並在平台下興建活動中心。（政府新聞處）

發展局局長黃偉綸今日（18日）發表網誌，介紹位於荃灣市中心的西樓角花園，並指重建後的舊式公園「變身」為市民喜愛的休閒活動空間。

即看重建後的西樓角花園：

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建於1987年的西樓角花園，然鄰近荃灣港鐵站，但由於缺乏與港鐵站出口及區內行人天橋網絡同一水平的直接通道，使用率一直偏低。黃偉綸在網誌提到，重建工程在2016年11月展開，建築團隊其中主要的考量，是如何把隱藏在大廈群中的公園「打開」，讓它重現大家眼前。建築署建築師盧宜璋說，重建前的公園被大廈包圍之外，四邊均有一幅2.5米高的圍牆，建築師藉重建拆掉圍牆，改以約1米高的綠化屏障把公園和附近道路隔開，令景觀更開揚，社區空氣更流通。

他續指，為解決進出西樓角花園的不便，建築署把半個公園「升高」，興建一個平台花園，連接區內行人天橋，直通港鐵站出入口，令公園四通八達。公園其中一條接駁天橋為設計獨特的行人吊橋，吊橋連接青山公路現有行人天橋，直達交通交匯處或巴士總站。由於公園分上下兩層，兩旁均增設多條樓梯，方便市民上落。

重建後的西樓角花園，從外到內都有不少變化。網誌引述建築署建築師盧宜璋提到，當區一直要求增設位置便利的室內場所，以舉辦中、小規模活動，故建築師特別在平台花園下興建一間多用途活動室和一個有蓋多用途場地，以配合社區的需要。走進室內空間，前廳設有一個別具特色的玻璃倒錐天窗。倒錐天窗是整個項目的設計焦點，不但有助通風，引入日光照明，還把室外的環境帶入室內，增加空間感。

此外，就建築材料方面，建造團隊以清水混凝土和中國傳統的窯燒青磚作為主要建築材料，並以木條裝飾室內牆壁和屏風，給人自然、柔和、舒適的感覺。另外，室內高樓底的設計，有利自然風的輸送，減少使用空調；日光亦透過玻璃和高窗進入室內，有助減少照明耗電，同時提高室內空間感。此外，公園的設施，亦經建築團隊細心設計，例如在花槽旁的座位上加設扶手和椅背，以便長者站立及坐下。

對於重建面對的挑戰，建築師提到挑戰主要為處理熱島效應，因此建築師在重建項目上引入綠色建築設計，融入綠化元素，例如在公園中央設置攀爬植物網，以增加綠蔭；精心設計的整體規劃，還包括保留園內13棵原有的樹木，渉及不同品種，並栽種灌木和草地，為市民提供遮蔭的地方，亦為荃灣鬧市營造一片綠洲。建築署高級建築師曾偉倫說，重建後的西樓角花園，除提供舒適的休憩活動空間，還為社區注入新活力，成為區內居民玩樂、休息和聚腳的好地方。

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責任編輯：曾卓鋒