【熔斷機制】菲律賓疫情嚴峻每天約百名菲傭抵港 羅致光：觸發熔斷機制被禁飛機會高

▲ 羅致光料菲律賓航班被禁飛機會高，或阻礙外傭抵港。

政府早前實施經收緊的民航客機「熔斷機制」，如在一周內從同一國家抵港的任何民航客機，有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並檢出帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天。（詳情即看：下一頁）

勞工及福利局局長羅致光提醒，菲律賓近日的疫情嚴峻 ，在新增地區熔斷機制中被禁飛的機會十分之高，外傭、僱主和職業介紹所要預早籌謀。

羅致光今日（18日）在網誌中表示，近期有好幾個國家或地區的來港航班有較多確診個案，其中包括外籍家庭傭工主要來源地之菲律賓及印尼，特別是菲律賓近日的疫情嚴峻 ，平均每天都有約萬名新確診者，在新增地區熔斷機制中被禁飛的機會十分之高，單在4月份，每天有約百名外傭乘坐航班來港，一旦因有航班乘客經抵港時的檢測確診個案而需觸發地區熔斷機制，所有從這些地區來港的民航客機便須停飛14天，每次禁飛可能有過千計的外傭及其僱主受到影響。除了新聘外傭可能因而延遲抵港，一些回鄉度假的外傭亦可能被逼滯留。

羅致光表示，在防疫的大前提下，衞生當局採取熔斷機制亦屬必須的，只能提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀，勞工處已經聯絡主要外傭輸出國家的駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等，告知他們有關機制已實施，並會廣泛發放有關訊息，希望盡快把消息傳開，僱主及外傭可以及早應對。

羅致光又說，去年初政府已經實施多項協助外傭及其僱主應對疫情的措施，減少外傭往來香港的需要，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限最多三個月，亦進一步延長外傭延後返回原居地的彈性安排。他呼籲僱傭雙方開心見誠，互諒互讓，商討合適安排，亦鼓勵外傭若需須回鄉，離港前可先完成疫苗注射。

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責任編輯：黃悅晴