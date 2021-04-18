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【整容變毀容】貪平打工業用矽膠整容　全臉腫脹變形結果超慘

健康 14:54 2021/04/18

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貪平打工業用矽膠整容，全臉腫脹變形結果超慘。

不少人為了變漂亮不惜花巨款整容，但整容風險高，若手術失敗，後果可大可小。巴西一名跨性別女子因貪平到非法診所整容，在臉部、鼻子、下巴及下顎注射注射250毫升的工業矽膠，到樣貌嚴重變形，更慘遭嘲笑。她曾在網上眾籌手術費，以移除矽膠，但最後失敗告終。

根據外媒報道，30歲的奧利韋拉（Juju Oliveira）於2017年為了整容，到地下診所進行手術，臉頰、鼻子、下巴、下顎被注射了250毫升的工業用矽膠，導致全臉嚴重變形，臉頰腫脹、下垂。她亦因而飽受別人嘲笑，有人形容她像巴西電視劇虛構角色「Fofao」，因角色的臉看起去像陰囊，故經常被人取笑。

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她其後找正規的醫生診斷，原定在聖保羅執行修復手術，但由於手術費用高昂無法負擔，她在去年9月在網上發起眾籌，希望籌得4.5萬雷亞爾（約6.4萬港元）移除臉上的矽膠，恢復容貌，當時事件引起全國關注。

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然而，眾籌進度卻不如預期，最終只籌2萬雷亞爾（約2.8萬港元），奧利韋拉早前宣布關閉籌款頁面，並將籌到的款項全數捐出，此舉等同於放棄手術治療。她亦透露自己曾在街上遭到襲擊，令她十分難過，但現時已不希望能恢復原貌，只希望能獲得人們尊重。

今天我感到非常難過，知道我將無法進行手術，這副面容會跟隨我，人們將繼續欺負我。

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責任編輯：羅嘉欣

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