【好人好事】婆婆疑腦退化症拎重物向街坊求助 暖心中學生不怕麻煩護送婆婆回家

▲ 婆婆疑腦退化症拎重物向街坊求助，暖心中學生不怕麻煩護送婆婆回家。

助人為快樂之本，遇到有人需要幫助的時候，途人願意伸出援手，世界會更有愛。一名女網民在社交平台講述了一宗好人好事，當日有一名疑患腦退化症的婆婆手持3袋重物，由於物件太重，婆婆需要途人幫助，剛好遇上女街坊經過，但女街坊一個人無法挽起3袋物品，於是請路過的兩位中學男生幫忙，兩人二話不說立即幫助。

過程中，因婆婆忘記了家中地址，兩位學生立即上google找位置，又叮嚀婆婆日後不要一個人拎重物，最後4人轉轉折折終抵婆婆家。女途人認為學生熱心助人，於是在網上表揚他們的行為﹕

我有留意佢地校徽，有同佢哋傾計，衛理中學中四生，多謝你地呀，好感動呀！2個小朋友好有禮貌，重好肯幫人！你兩個學生有超好品行，隔住個口罩都覺得佢哋好靚仔。

由於帖文獲不少網民轉發到學校，校長已經致電了該位女街坊。

這宗好人好事發生在本月中，女網民指放工回到住處樓下時，一名婆婆手拿3大袋重物，向她問道：「姐姐，你可唔可以幫手拎去對面馬路商場？」她當時為婆婆拿起2袋重物，其中1袋內有最少3支1.25公升的可樂，由於太重，女街坊請路經的兩位中學男生幫手，他們二話不說便答應幫忙送婆婆回家。



一行四人來到婆婆所指的目的地，但婆婆忘記了確實地址，只能說出住在XX苑，學生馬上GOOLE找查地方，指大家都去錯了，婆婆不好意思指自己剛搬來，不太認得位置。兩位學生期間關懷婆婆:

婆婆下次一個人唔好拎咁多嘢吖，都唔好出街咁多，疫情嚴重。

其後來到一幢大廈，他們陪婆婆上樓，但婆婆不認得哪一個單位，幾經轉折下，終於送到婆婆回家，他們認為婆婆患有腦退化症，並叮囑管理員特別留意婆婆的情況。

女網民讚揚兩位男生很有愛，文章獲不少人轉載，亦引起中學生就讀的衞理中學老師關注，並留言指校方已得悉事件，校長將會約見兩名學生，給予表揚和讚賞。

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責任編輯：王明芳