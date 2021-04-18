【豪門夢碎】瞞CEO男友與富二代訂婚被踩場　網紅遭退婚索還2150萬元禮金

▲ 內地一名網紅瞞住男友暗交富二代，遭退婚並索還超過2千萬聘禮。

對感情不忠令人難忍，內地一名女網紅早前遭CEO男友爆料，指她暗交富二代，更與對方舉行訂婚宴。男友為此感到不忿，大鬧宴會，及後遭警方帶走；有傳富二代得知事件後，決定和網紅退婚，並向女方收回2千萬聘禮。

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CEO男友大鬧訂婚宴

綜合內媒報道，女網紅項思醒早前遭拍拖近3年的CEO男友張科峰爆料，指她在兩人交往期間，搭上名下資產過億的徐姓富二代，更與對方訂婚。張科峰從朋友口中得知訂婚宴的消息後，詢問項思醒宴會當日行程，她卻謊稱只是當朋友婚禮的伴娘。張科峰感到不忿，大鬧訂婚宴現場，最後項思醒家人報警，將他帶返警署。

張科峰在社交媒體發放長達65頁的報告，揭露女友真面目。他指項思醒行為極不檢點，曾與多名男士「約砲」；又上傳多張她與家人的對話紀錄，顯示其母教她俘虜富二代家人的心，形容她是靠男人扶搖直上的「玩家」。

面對拜金指控，項思醒發文反駁，指自己當年被張科峰性侵不果，及後才發展出不正常的情侶關係，更多次被對方家暴，以致患上嚴重抑鬱症，才下決心離開他；又認為張科峰是「愛不到就要毀了我」，已就被對方侵犯私隱一事提告。

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遭退婚索回2千萬聘禮 拍片向富二代道歉

富二代得知事件後，起初對外界宣稱不介意，並指「事件讓我變得更加成熟更加堅強」；但後來網傳兩人退婚的消息，指男方家人將婚禮取消，富二代索回超過2千萬的聘禮，其母更氣得住院。

事件鬧得沸沸揚揚，日前網上流傳項思醒一段自拍影片，片中她哭至全身發抖，邊哭邊摀着嘴向富二代男友道歉，

我錯了，我真的錯了，覺得自己好自私、好過分……

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然而網民對此卻不受落，認為影片只是項思醒母女精心製作的戲碼，暗諷她是「影后」，笑指她的哭戲演技好；另有人表示若被要求退回巨額聘禮，確是十分心痛，「如果上千萬的聘禮被要回，我想我也是會哭得很慘！」

慘被女友戴綠帽的張科峰，事後因涉嫌竊取聊天記錄，被行政拘留6天。他在重獲自由之後在網上開直播，表示本來只把消息告知好友，沒想到會把事情鬧大，而事情的後續發展亦遠超他想像。他還於片中為項思醒說好話，稱對方曾有體貼的時候，兩人拍拖時亦曾快樂過，希望網民放項思醒一馬。

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責任編輯：王明芳