【失蹤人士】消防於飛鵝山尋獲24歲失蹤女子行山鞋　警方指最後電話訊號於新蒲崗

▲ 石樂蕎最後露面時身穿深綠色外褸及攜有一個青色背包。（警方提供）

一名24歲女子石樂蕎於周四（15日）下午離開其位於南山邨的住所後便告失蹤， 有行山人士在飛鵝山自殺崖附近，發現懷疑是事主的帽及行山鞋，消防昨晚上山搜索。 消防及警方今日（18日）下午交代搜救行動進度。

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消防指，昨晚在山上找到行山鞋，確認屬於該名失蹤女子，至於今早8時許在山坡找到一件衣物，經警方確認並不屬於失蹤女子。消防派出60名消防員及救護員，分3隊搜救，其中攀山拯救專隊於叢林內搜索，高空拯救專隊則於險要山坡上游繩搜救，另外有人員帶同搜救犬沿行山徑搜尋失蹤人士，亦出動航拍機。目前為止，已搜索行山徑但未有發現，會重點在叢林內繼續搜索。

消防又表示，搜救仍在進行，呼籲熱心市民不要繼續上山，或使用航拍機，否則可能阻礙行動。

警方就表示，失蹤人士身處何地仍是一個謎，透過電訊公司紀錄得知，該名失蹤人士電話訊號最後出現的位置，鄰近新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈的發射站，時間約為4月17日早上8時19分。警方已派人員到大廈內調查，亦檢查該女子沒有出入境紀錄，也沒有入院紀錄，至於她是否有入住酒店，就仍在調查中。警方亦強調，搜救行動與調查正同步進行，呼籲市民有消息可以聯絡警方。

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記者：黃悅晴