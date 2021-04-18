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【聲夢傳奇】林沚羿3歲闖荷里活拍《蜘蛛俠》 「聲夢版鄧佩儀」為比賽特訓3個月

娛樂 14:36 2021/04/18

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林沚羿自小有演出經驗。

TVB《聲夢傳奇》已播出兩集，15位參賽者不少大有來頭。昨晚出場的林沚羿（Venus），原來父親是知名香港動作指導及演員林迪安，當年小小的Venus，更隨父親到荷里活參演《蜘蛛俠2》，流露童星天份。

昨晚出場的林沚羿，選唱莫文蔚《如果沒有你》，富特色的唱腔表現不俗，雖然被導師李克勤評不應選莫文蔚這麼富情感的歌手作品，幸評分仍有15分，不過不失。

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林沚羿選唱《如果沒有你》。（影片截圖）

3歲隨父拍西片

現年21歲的Venus，自小具表演天份，2歲起便學習唱歌，演藝細胞或遺傳自父親，其父林迪安為著名武術指導兼演員，曾摘金像獎和金馬獎「「最佳動作指導」獎，曾演出風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《拆彈專家》、《竊聽風雲2》、《無間道》等，影迷自有印象。

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林迪安又曾赴荷里活工作，曾任《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛人2》（Spider-Man 2）等大片動作指導，當時3歲時的林沚羿，因陪爸爸到片場開工，被導演森雷米（Sam Raimi）邀演出《蜘蛛俠2》，跟「蜘蛛俠」杜比麥奎亞（Tobey Maguire）做對手戲。

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為比賽進行3月特訓

當中一場「蜘蛛俠」在火場中拯救出來小女孩，便是Venus演出，有近兩分鐘的戲分，也不乏危險場面，小小Venus流露童星天份。

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Venus其後到英國留學，期間曾返港在TVB任PA做暑期工，負責幫森美遞紙巾抹汗。今次參加《聲夢傳奇》，網民指Venus貌似鄧佩儀，林沚羿笑言不少人有此感覺。

事前曾進行3個月唱歌跳舞訓練，自言有信心，但指比賽中學員平均年齡只有17歲，已21歲的她自嘲是「中女」，希望觀眾多多支持。

同場加映：孟希璘訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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