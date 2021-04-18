【新冠肺炎】今日新增30宗確診輸入個案佔29宗　佐敦伯嘉士大廈增一女子確診

▲ 今日新增30宗確診個案，沒有感染源頭不明。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有反撲之勢，今日再增30宗確診個案，有29宗均屬輸入個案，餘下一宗則與早前確診個案有流行病學關連；至今本港個案累計11,684宗，包括11,683宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。

今日新增唯一一宗本地個案，涉及一名31歲女子，一直未有病徵，居於佐敦伯嘉士大廈。

另外，29宗輸入個案中，有22宗均從印度抵港，患者介乎1歲至63歲，包括9人入住北角華美達盛景酒店、5人入住西營盤華美達海景酒店、2人入住香港灣仔帝盛酒店、4人入住赤鱲角富豪機場酒店。

餘下7宗輸入個案，有4人由印尼抵港、1人菲律賓抵港、1人埃及抵港及1人由加拿大抵港。

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責任編輯：陳正怡