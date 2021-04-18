【DSE2021】調查指DSE考生壓力指數高企僅次去年　主要擔心升學出路

▲ 學友社今日（18日）公布2021年文憑試考生壓力調查結果，學友社學生輔導顧問吳寶城（右）指考生壓力指數創歷屆以來第二高。（程志遠攝）

中學文憑試（DSE）周五（24日）開考，學友社調查發現，應屆文憑試考生自評壓力指數仍然高企，以10分滿分，平均分達7.6分（10分滿分），屬歷屆以來第2高，僅次於上屆於去年3月新冠疫情初爆發時的8.1分，壓力主要來源是擔心往後出路及準備時間不足。

學友社於去年12月至今年2月以問卷訪問逾1,700名2021年文憑試考生，結果顯示，應屆考生主要壓力來源是「往後出路」、「時間不足」及「自我期望」，其中「往後出路」的比例達62.6%，遠高於上屆約4成水平；疫情之下，9成考生指學習進度受影響，較去年高23個百分點；7成考生認為學校改以網上授課，對其備試有負面影響。

疫情下今屆文憑試中英文科口試取消，有5成考生認為措施有正面影響，惟逾3成認為有負面影響；對於取消及精簡校本評核（SBA），41.1%認為影響正面，38.2%則認為影響負面：同時約6成考生均認為考試範圍調整及延續開考兩項措施具正面影響。

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學友社學生輔導顧問吳寶城形容，考生在「往後出路」方面的壓力仍屬高水平，但只是回復2019年或之前約6成的水平，因上屆考生經歷社會事件及疫情初爆發，致該屆考生主要擔心時間不足的問題，對於升學出路「擔心唔嚟」；他解釋，今屆考生人數減少，加上本港移民潮、較多人到外地升學，競爭減少令考生入大學機會更高，「同學選科要求可能會高咗、更加希望入到某啲專科」，由於外地院校收生未必跟文憑試掛鉤，認為移民潮並非「直接推高」考生壓力的原因。

吳寶城又指，今屆考生壓力指數仍然高企，但與上屆情況有別，上屆考生壓力主要源於防疫物資及未知需否延期考試等不確定性因素；今年則是出於實際學習進度和成效，因應疫情持續超過1年，今批考生自中五已同停課影響，其後改網課或混合模式上課是次調查亦有7成考生指影響負面，反映網課效能低，而且疫情下與回校與師生交流、跟同學打波等減壓活動仍減少；而考評局採取考試延期及調整考試等措施奏效，也令今屆考生壓力指數略減。

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記者：馮琪雅