【香港國際機場】機場3月客運量比同期跌近9成　貨運量同期升近5%

▲ 機管局表示，因應新冠肺炎疫情持續，機場上月客運量比同期下跌近9成，而貨運量則增約5%。（資料圖片）

機管局今日（18日）公布香港國際機場本年3月份航空交通量，機場客運量及飛機起降量分別同比下跌89.9%及12.5%至58,000人次及10,620架次，貨運量則同比上升4.9%至397,000公噸。

機管局表示，由於疫情持續，3 月份客運量依然疲弱。各類客運量包括本港居民、訪港旅客及轉機／過境旅客均較去年同月大幅下降。就上月貨運量方面，增長主要由進口貨運量錄得雙位數字增幅，即使轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得跌幅，整體貨運量在月內錄得上升，當中以往來中東、東南亞及台灣的貨運量升幅最為明顯。

機管局表示，香港國際機場今年首三個月客運量及飛機起降量分別同比下跌97.8%及51.9%至176,000人次及30,475架次，貨運量則上升13%至110萬公噸。在過去 12 個月，客運量下跌98.6%至835,000人次，貨運量則減少約2%至460萬公噸。飛機起降量於期內則下跌66.2%至127,760架次。

另外，機管局3月聯同國泰貨運及其他香港航空貨運同業成員，就國際航空運輸協會的「ONE Record」數碼化計劃完成先導計劃。計劃的目標是透過數碼化轉型令航空貨物處理工作更高效、準確。在先導計劃中，透過「ONE Record」模式及協定，讓不同持份者之間可透過單一可信賴的視圖，分享各個來源的貨物內容及的狀況。機管局在先導計劃中運用了由機管局新開發，並符合「ONE Record」標準的貨運同業平台。

機管局商務執行總監陳正思表示，機管局推行數碼化以保持市場競爭力，配合未來業務。香港國際機場作為智能機場，積極為貨運同業推動各種創新及以科技為本的措施，並利用數碼技術攜手合作，令香港的航空貨運業走得更前。

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記者：曾卓鋒