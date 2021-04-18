【諸朋好友】張玉珊罕談舊愛向華勝 曾被指靠男友：不用向別人證明【有片】

▲ 張玉珊曾是最年靑上市公司主席。

曾任修身堂主席的張玉珊，自把上巿公司轉讓後，有傳身家達3億元。張玉珊日前跟好友蘇永康接受《諸朋好友》訪問，暢談友情，昨晚一集張玉珊講到當年創業經過，如何膽粗粗代理產品，再到成為最年青的上市公司主席，張玉珊並罕有談及已過身的舊愛向華勝。

崔建邦、張秀文主持《諸朋好友》，一連兩集訪問張玉珊和蘇永康，上次張玉珊講及現時單身的感情生活，更被好友蘇永康大爆家中豪宅設計，又指她為安置衣服特地買下一個單位，極具實力。

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▲ 張玉珊跟蘇永康亮相受訪。（影片截圖）

而當年25歲的張玉珊，便成修身堂的上市公司主席，由藝員到做生意成為女強人。節目中她講到因有朋友做關於美容的產品和食品，因感朋友訂貨太慢，便心想不如自己也可試做代理，也未有計劃周詳便開始做生意。

感覺被男友鄙視

張玉珊指她只用了$7700開創公司，及以1000元購寫字檯，便開始了生意，找助手寫訂單入資。她更指當時的男友看到，還有點看不起她這種小生意，她說：「覺得你細路女，直情有少少睇唔起你，覺得冇可能，佢好驚訝。」

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崔建邦直問男友是指向華勝先生，張玉珊也承認，並指對男友當時表情印象深刻，因感少敨鄙視。直至一天，她找助手拿了拿了兩袋約有50萬的現金回家，令到向生驚呆。

張玉珊創辦的瘦身公司成績甚好，更成上公市司，最令人印象深刻是曾助欣宜減肥達百磅，成坊間話題。張玉珊提到自己凡事親力親為，連街上貼的海報，拍劇收工也會駕車去街上觀察，要知道成效。

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身家3億享收成期

外間指張玉珊靠男友扶助，張玉珊稱不會多想，「不會去證明別人我是甚麼人，只須向自己證明自己是甚麼人。」

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張玉珊當年以25歲便成為上市公司主席，事業拼搏多年，現在享受收成期，單身的她，有指現時獨居擁無敵海景的大屋，張玉珊在社交平台常分享豪宅靚相。

而阿公在節目中亦有爆料，大爆張玉珊除擁有全海景靚屋，更購入家中對出單位做衣帽間，令主持張秀文大感羨慕。

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