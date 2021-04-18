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【星二代】李嘉欣10歲仔仔迷上打機拍片做YouTuber　全程用流利英文講解網民大讚專業

親子 16:51 2021/04/18

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李嘉欣兒子Jayden今年10歲，在YouTube開設頻道分享遊戲心得，全程以流利英語講解。

李嘉欣與丈夫許晉亨的獨子許建彤（Jayden）今年10歲，他就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，自小品學兼優、才藝出眾。近月Jayden迷上打機，更在YouTube開設頻道分享遊戲心得。片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚專業。

Jayden在YouTube開設頻道分享打機心得，目前共上傳5條影片，其中3條影片觀看次數破千，吸引超過320人訂閱。片中Jayden全程以流利英語講解，配合遊戲畫面及圖片展示，網民觀看後都大讚專業，紛紛表示期待之後的影片。

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就讀男拔附小

現時Jayden就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，父母希望他能學好中文，所以沒有為他報讀國際學校。李嘉欣曾經強調自己不做虎媽，而是給予Jayden發展興趣的空間，除了報讀勞作班，亦讓他接觸高爾夫球、攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪和騎馬等運動。

過往與父母出席活動時，Jayden面對鏡頭表現淡定，被媒體大讚有當星二代的潛質，不過李嘉欣坦言，沒想過當「星媽」，反而覺得兒子長大後有潛質從商，但會尊重兒子未來的意願，「讓他去做想做的事」。

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責任編輯：王明芳

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