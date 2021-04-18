陳茂波：本港需堅守聯繫匯率制度　全力打擊違反國安法的資金活動

▲ （陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波發表網誌，指經濟發展與國家安全需互相兼顧，會全力打擊違反國安法的資金活動，又強調香港的首要任務，是守住不能發生系統金融風險的底線，其中貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率制度，並確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動。

陳茂波在網誌中提到國家安全工作，指國安工作須以總體國家安全觀作為指引，從國家的主權、安全、領土完整和發展利益不受損害的高度謀劃和推動。他強調，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，過去幾十年，試圖通過破壞別國經濟、擾亂其金融，造成其社會不穩、政治動盪，以推翻其政權的例子屢見不鮮；而一些所謂制裁、經濟封鎖，以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範，甚至摧毁政權。

陳茂波表明，本港首要任務是要守住不能發生系統性金融風險的底線，而貨幣體系穩定是重中之重，強調要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。

對於如何守住底線？他認為，當中應包括：需要嚴謹有效的監管制度、管控跨市場風險，填補市場分業監管可能導至的漏洞；發揮好試驗田和防火牆的角色，緩減及阻止境外市場風險傳導到內地市場。同時亦須確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，除了全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動等。

陳茂波又到提到，香港除了完善風險預警機制，還要確保重要產業的發展安全，如金融業要不斷提升競爭力，開拓發展空間、強化弱項，鞏固和提升國際金融中心優勢；又指香港未來在國家「十四五」規劃中，要加強自身研究開發能力外，同時要加強與其他地方合作，吸引境內外人才、科技企業和關鍵技術落戶香港。

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責任編輯：李淇