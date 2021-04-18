【校園欺凌】少女長期受霸凌被逼拍裸照跳河　失蹤1個月溶雪始被發現伏屍公園

▲ 少女長期受霸凌被逼拍裸照跳河，失蹤1個月溶雪始被發現伏屍公園。

日本發生一宗恐怖校園欺凌事件，一名14歲的女中學生長期受同學性侮辱、霸凌，被逼拍裸照，其後照片更流傳到網上，不堪受辱的她於今年2月獨自離家出走，自此下落不明，相隔逾1個月後，當地一處公園的積雪開始融化，她的屍體才被發現，事件引起當地民眾譁然。

綜合當地傳媒報導，來自北海道旭川市的廣瀬爽彩，在單親的家庭中長大，她於2019年4月入讀當地一所中學，自此就過著煉獄般的校園生活。

報道指，參與霸凌的同學至少有2男和1女，當時只有12歲的爽彩，被學長威脅傳送裸照及自慰影片，否則會對她進一步進行性虐待，爽彩在恐懼下只好照做。其後裸照更被一名學姐發布在通訊軟件「LINE」上被大家傳閱。

此後爽彩開始萌生輕生的念頭，更一度向母親表示「媽媽，我想死」，母親察覺到奇怪，於是多次向學校班主任求助，但卻被對方以推搪，「那些孩子不會做出欺凌的事的」、「今天要和男朋友約會，明天再談可以嗎？」。

不過欺凌事件卻愈演愈烈，爽彩被3名學長、學姐輩們叫到一個公園，現場還有幾名同學，以及在公園玩耍的小學生，女生們讓爽彩當場自慰，其後更帶她到小學的一個殘廁，無法逃脫的爽彩只能聽從他們的話，自此她便自暴自棄。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

去年6月，爽彩被至少10名欺凌者帶到約4米高的河堤，他們威脅爽彩「若不跳下去，就要把照片給更多人看」，爽彩曾請求放過，但欺凌者卻叫她「去死」，最後爽彩跳進河中，路人見狀立刻報警，爽彩的母親也趕到現場，但那些欺凌者只是站在一旁冷眼旁觀。事件一度引起關注，但最當時媒體報道指爽彩是「自殺未遂」。

今年2月13日，爽彩在傍晚6時出門後，就失去下落，當時氣溫是攝氏零下17度。在出門前，她在通訊軟件上向朋友作最後告別，「今天打算去死」、「一直以來都很害怕」、「對不起」，當中收到訊息的一名友人報警才揭發事件。警方接獲報案後，馬上展開搜索，第二天更出動警犬和直升機，仍一無所獲。

直到爽彩失蹤38天後，當地天氣稍為回暖，旭川住宅區部分的積雪溶化，爽彩母親接到警方的電話，指在一處公園發現女兒的遺體，她身上僅著輕薄衣物，無法禦寒，相信死因為低溫症。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣