【選舉制度】許正宇：會計界選委個人提名由國家聘專家協商產生

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇指，會計界選委將由個人提名及團體選舉產生。（資料圖片）

港府修改選舉制度，財經事務及庫務局局長許正宇指，會計界選委將由個人提名及團體選舉產生，個人提名方面，將由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家協商產生，並經由這些專家組成的「香港會計諮詢專家協會」提交。

許正宇今（18日）在網誌表示，有關安排有利於選委會履行職能時，更多從建設國家和香港的考慮出發，作出符合國家和香港利益的選擇；會計界選委團體選舉安排方面，既保留業界代表性，亦確保會計師均衡有序參與。

金融服務界方面，許正宇稱，根據《證券及期貨條例》獲發牌、並有權在8個金融行業組織中表決的團體，將有資格登記成為選委會投票人，合資格投票人亦包括有權在金銀業貿易場理監事會表決的團體。

他認為，有關人士都是本地金融業界的翹楚，市場經驗豐富，深具愛國愛港情懷，多年來為香港金融市場默默打拼，亦為內地金融市場的開放及發展出謀獻策；行業組織中同時包括中資證券業協會及中資期貨業協會，反映近年中資金融業界在香港市場的發展及貢獻。

許正宇又指，這次完善選舉制度，將構建一套符合香港實際情況、考慮到國家與香港共同利益，有利於「一國兩制」行穩致遠的民主制度，將有效堵塞現行選舉制度中存在的漏洞，落實「愛國者治港」，為提高管治效能創造空間及條件。

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責任編輯：尹櫻霖