外交部駐港公署：有外國政客干預港府依法辦案　將政治操弄置於香港法律之上

▲ 法院上周就818集結案判刑。（資料圖片／陳靜儀攝）

民主黨創黨主席李柱銘等共9名民主派，涉於前年8月18日違法參與港島遊行，經法院審訊後被裁定罪成，眾人分別判囚8至18個月不等。外交部駐港公署今日（18日）發表聲明，稱有美國、英國、歐盟一些政客，對法院就有關案件判刑「無端指責、惡意抹黑」，甚至公然「呼籲放人」表示強烈不滿和堅決反對，指這是對特區與國際法治的雙重褻瀆與踐踏。



公署發言人稱，香港是法治社會，有關人員因組織參與未經批准的非法集結被判刑，事實依據充分，程序完全合法，判決依法公開，認為一些「外國勢力」常把法治掛在嘴邊，卻將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」，是阻撓司法機關辦案，將政治操弄置於香港法律之上。

公署發言人又稱，他們此舉是「無視特區主流民意，損害特區法治與繁榮穩定，實際上站在了香港人民的對立面」，肆意插手香港事務與中國內政，充分暴露出其對國際規則合則用、不合則棄的雙重標準。

發言人強調，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，敦促有關國家恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，停止包庇和美化違法犯罪分子，停止損害香港法治與司法獨立、干預香港事務和中國內政，任何干預和施壓都注定是徒勞的，只會搬起石頭砸自己的腳。

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