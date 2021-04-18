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【污水檢測】政府共設64個定期採樣點抽污水樣本　按結果至今於逾110幢大廈實施強制檢測

社會 16:25 2021/04/18

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香港大學跨學科團隊會為污水樣本進行病毒基因檢測。（政府新聞處）

政府與香港大學跨學科團隊去年展開新冠病毒污水監測，設立定期採樣點，配合流行病學數據，識別出需要採取強制檢測行動的目標大廈，現時有關的定期採樣點有64個，覆蓋全港約400萬人口。政府至今按監測結果在超過110幢大廈實施強制檢測，找出逾50宗確診個案。

有關計劃在去年10月開展，初期設立26個定期採樣點，包括污水泵房和部分屋苑等。政府上月將定期採樣點增至64個，每個定期採樣點覆蓋5萬至8萬人口，共覆蓋全港約400萬人口。

環境保護署每天根據疫情趨勢，選定病毒傳播風險較高、需監測的地區進行渠網分析和取樣策劃；渠務署則負責採樣技術及行動支援，包括揀選污水沙井、安排承辦商採樣，並在完成採樣後清潔消毒現場等。渠務署一般在早上8時至11時左右採樣，每隔15分鐘一次，合共抽取12個樣本，確保樣本符合隨機性

渠務署負責採樣技術及行動支援，包括揀選適當沙井，並安排承辦商採集污水樣本。（政府新聞處））

完成採樣後，將樣本會送往香港大學實驗室，由大學團隊去除雜質，進行滅活處理、離心濃縮、核酸提取、基因檢測和數據分析。檢測團隊如在發現病毒基因片段，會建議政府發出強制檢測公告，務求盡早找出隱性患者。

隨着疫情發展，政府多在屋苑大廈和街區抽樣監測，按結果決定是否發出強制檢測公告。去年12月彩雲（二）邨的強制檢測行動和今年1月在佐敦設立指明受限區域，便是根據污水監測結果而執行，並找出多名確診者。

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責任編輯：黃悅晴

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