疫情下教師工作壓力增　調查指1成半教師每周工時逾70小時

▲ 青協調查發現1成半受訪中學教師每周工作時數達71小時或以上。（資料圖片）

新冠疫情下，目前全港學校僅可安排半日面授課堂，惟混合網上教學模式令教師工作添壓。青協調查結果顯示，3成半受訪中學教師平均每周工作逾60小時，1成半教師每周工時更高達71小時或以上，即平均每日工作逾10小時，疫情下的教師工作壓力指數亦見上升，最多受訪教師盼刪減行政工作及會議時間等，並騰出時間投放於師生相處及備課等。

青協青年研究中心轄下「青年創研庫」，於2月4日至3月12日以紙本及網上問卷訪問354名中學教師，並於今日（18日）公布調查結果，受訪中學教師平均每周授課23節，3成半教師平均每周工作逾60小時，近1成半更工作71小時或以上。

調查亦顯示，受訪教師自評工作壓力指數，由疫情前平均6.40分（滿分10分代表「壓力非常大」），上升至疫情期間的6.97分，增加0.57分。

青年創研庫亦跟16名教師進行訪談，不少教師個案反映疫情期間工作量增多，因應電子教學，教師需要重新設計課堂及與學生和家長聯絡，以提升學生的學習興趣和跟進學習進度。有受訪教師認為電子學習有其優點，惟同時擴大差異問題，需要花更多時間關顧學習能力和動機較低的學生。

教師支援方面，近7成受訪教師認為，改善班師比是提升教學效能較有助提升教學效能，其次近三分之二認為應推行小班教學。

青年創研庫教育組成員關浩鵾建議，有關當局檢視教師編制，訂立客觀計算機制，並增加班師比，讓學校有充足的教學人手，適應課程改革及新常態下的教學轉變，更有效地關顧學生的學習差異，提升教學質素。教育組副召集人林惠業則建議設立專業發展路徑，研究教學行政分流的晉升機會，讓有意專注於教學發展的教師也能晉升到較高職級，並輔助新任教師適應環境。

▲ 青協青年研究中心轄下「青年創研庫」今日（18日）公布調查結果。（青協提供相片）

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責任編輯：馮琪雅