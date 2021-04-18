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【Chill Club】林家謙贏姜濤奪男歌手金獎 林二汶獲年度女歌手金獎

娛樂 22:50 2021/04/18

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》將於本周日（18號）舉行，MIRROR除角逐年度組合，成員姜濤和陳卓賢（Ian）都有份入圍年度男歌手獎，奪獎呼聲甚高。

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》今晚(4月18日）在九展舉行，也是兩年來首個有現場觀眾入場的樂壇頒獎禮，多位歌手如MIRROR 12位成員，以及許廷鏗、欣宜、Gin Lee、C AllStar、陳柏宇等出席，頒獎禮則由樂迷投票選出多個大獎。

【Chill Club】林家謙連奪3個獎項　許廷鏗：大家感受好多無力感

今晚的年度男歌手金獎由林家謙奪得，女歌手金獎則屬林二汶。林家謙在樂迷投票，贏了大熱的姜濤及許廷鏗，有觀眾覺得爆冷，但不少網民也讚是實至名歸。

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頒獎禮於8時開始，除頒獎十首年度歌曲，並有表現環節，包括MIRROR、C AllStar、Dear Jane、Gin Lee、泳兒，還有Serrini、On仔 （陳健安）、林奕匡合唱。

開場由多位歌手唱出候選歌曲，氣氛熱烈，之後許廷鏗、泳兒、陳凱詠、姜濤、林家謙等先後獲年度歌曲獎。

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年度新人由Jer柳應延奪得，而由樂迷票選的年度唱作歌手由林家謙奪獎。他再獲年度歌曲獎，家謙表示很開心《一人之境》能成為樂迷心目中的年度之歌，而最開心的是能幫像自己一樣內向的人講出心聲。

【隔離】陳凱詠喜獲數碼平台大滿貫　林家謙合唱版+MV點擊衝破百萬

年度十大歌曲

許廷鏗的《無力感》/Jace 《天生二品》/ MIRROR《IGNITED》/ 鄭中基《My Only One》/泳兒《溝渠暢泳》/ 姜濤亦《愛情簽證申請》/ Jer《迴光物語》/ Gin Lee《幸福門》/Anson Kong、Ian《蝸牛》/林家謙《一人之境》

年度組合 

（銅獎）Dear Jane （銀獎）RubberBand （金奨）MIRROR

年度女歌手

Gin Lee李幸倪（銅獎） Serrini （銀獎）林二汶（金獎）

年度男歌手 

陳卓賢 （銅獎）姜濤（銀獎）林家謙（金奬）

年度之歌

《一人之境》林家謙

採訪：梁樂欣

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