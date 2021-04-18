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【Chill Club】兩年來首個有現場觀眾頒獎禮 姜濤+Gin Lee年度男女歌手大熱

娛樂 21:00 2021/04/18

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MIRROR成獎項大熱。（攝影：越玲瓏）

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》將於本周日（18號）舉行，MIRROR除角逐年度組合，成員姜濤和陳卓賢（Ian）都有份入圍年度男歌手獎，奪獎呼聲甚高。

《Chill Club推介榜 年度推介20/21》在九展舉行，也是兩年來首個有現場觀眾入場的樂壇頒獎禮，多位歌手如MIRROR 12位成員，以及許廷鏗、欣宜、Gin Lee、C AllStar、陳柏宇等出席，頒獎禮則由樂迷投票選出多個大獎。

設現場觀眾。（攝影：越玲瓏）

頒獎禮於8時開始，除頒獎十首年度歌曲，並有表現環節，包括MIRROR、C AllStar、Dear Jane、Gin Lee、泳兒，還有Serrini、On仔 （陳健安）、林奕匡合唱。

    點擊圖片放大
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開場由多位歌手唱出候選歌曲，氣氛熱烈，之後許廷鏗、泳兒、陳凱詠、姜濤、Gin Lee先後獲年度歌曲獎。

年度新人獎由Jer柳應廷奪獎。

ERROR。（攝影：越玲瓏）

組合ERROR被問到今日再跟TVB對撼，成員193被問到之前對志偉言論，他解釋只是形容對方是老一級前輩。對於TVB新五虎，他們反問是哪五個，笑言他們只得3個。

年度十大歌曲

許廷鏗的《無力感》/Jace 《天生二品》/ MIRROR《IGNITED》/ 鄭中基《My Only One》/泳兒《溝渠暢泳》/ 姜濤亦《愛情簽證申請》/ Jer《迴光物語》/ Gin Lee《幸福門》/Anson Kong、Ian《蝸牛》/林家謙《一人之境》

採訪：梁樂欣

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