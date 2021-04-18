【選舉制度】梁志祥：投白票造成選舉不公　羅健熙：只會影響政府面子

▲ 民建聯立法會議員梁志祥稱，規管煽惑他人投白票有一定道理，認為投白票會造成選舉不公。（資料圖片）

港府將修訂選舉制度，修例後，任何人在選舉期間內藉公開活動，煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬非法。民建聯立法會議員梁志祥稱，規管煽惑他人投白票有一定道理，認為投白票會造成選舉不公。民主黨主席羅健熙指，投白票不會影響選舉結果，只是會影響政府面子。

梁志祥今（18日）在一個論壇稱，投白票會影響整個選舉，造成選舉不公平現象，或令選舉有一定導向。他舉例指，前立法會議員黃毓民早前曾動員投白票，令當時泛民的選票減少，認為這會造成選舉不公平現象。

羅健熙就指，呼籲投白票沒有問題，反駁梁志祥指，假若有人聽從黃毓民，「是他叻囉」，又指若有人拉票時，認為全部參選人都不夠「愛國愛港」，反問為何不可呼籲別人不要投票。他強調，投白票不會影響選舉結果，不似如特首選舉般，致使無法達到當選門檻，不明白為何對參選人不公平，認為只會影響政府面子。

他又指，嘗試規管投白票相當諷刺，稱有200多萬人早前簽名支持人大選舉改制，而全港有效選民只有300多萬人，所以理論上政府無需要擔心白票太多，但現實中，政府卻明顯擔心多人投白票成為風氣，令選舉顏面不保。

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責任編輯：尹櫻霖