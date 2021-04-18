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【身兼多職】傳馬浚偉任港台高層掌管電視部 馬仔：一直有留意港台節目

娛樂 18:09 2021/04/18

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傳馬浚偉任港台高層。

身兼多職的馬浚偉，除要製作自家訪談節目、做舞台劇《男人40 CEO》，並要兼顧演藝學校及讀中醫課程，早前馬仔承認已答應TVB高層曾志偉及樂易玲的邀請，為新一屆藝員訓練班擔任「校長」，日前有傳馬浚偉會出任香港電台電視部高層，並已跟有關人士見面洽談。

一直有傳馬浚偉回TVB任高層，直至4月初為舞台劇《男人40 CEO》舉行記者會，馬浚偉才向傳媒承認會擔任TVB藝員訓練中心的校長。

【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長　馬仔透露已有逾千人報名爭30席位

馬浚偉身兼多職。

跟中文台台長會面

擁有8年經營補習學校經驗的將為訓練班設計課程，並透露將於月中舉行面試。

在TVB工作未展開時，近日又再傳出，馬浚偉馬仔將會出任香港電台高層，並負責掌管港台電視部，港台並會為馬仔另外安排一隊製作人員，讓他製作心目中的節目。

早前跟港台中文台台長何重恩會見。（取自Facebook）

剛巧早前香港電台中文台台長何重恩，在個人社交平台發布與馬仔合照的照片，二人手上並拿著文件，似令傳言更為可信。

馬仔沒直接否認

馬仔被傳媒問及事件，他回應指近日傳聞太多，並感謝外間對他那麼有信心，他又指平時也有留意港台電視部節目，也會追看有時事性的節目，但對於各種慱聞，他指大家當作輕鬆故事聽便可。

跟樂易玲是好友。

【好學不倦】馬浚偉工務繁忙暫停學業　馬仔回應選立法會議員傳聞

不過，馬仔未有直接否認會為港台工作一事，據知馬仔稍後確實會在電台主持一個節目，但會否出任更高位置職務，便要待他確實。

申請停學一年

事實馬仔曾在Facebook宣布，正在就讀香港浸會大學的中醫學基礎課程的他，已申請停學一年，以應付繁忙的工作。

當時更傳出他意參選立法會，但已被他馬上否認。

撰文 : TOPick柴犬出動

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