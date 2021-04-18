【疫苗接種】32歲男子隱暪接種紀錄「溝針」打3劑疫苗　衞生署提醒醫護打針前須檢查紀錄

▲ 衞生署表示，接獲報告指一名32歲男子未透露自己疫苗接種紀錄，在私家醫生及社區疫苗接種中心一共接種3劑新冠疫苗，包括2劑復必泰及1劑科興疫苗。（資料圖片）

衞生署表示，接獲報告指一名32歲男子未透露自己疫苗接種紀錄，在私家醫生及社區疫苗接種中心一共接種3劑新冠疫苗，包括2劑復必泰及1劑科興疫苗，提醒所有參與新冠疫苗接種計劃的醫生在為市民接種新冠疫苗前，要先檢查相關疫苗接種紀錄。

衞生署於3月28日接獲一名參與計劃的私家醫生報告，他當日為一名32歲男士接種一劑科興新冠疫苗後，發現其醫健通的疫苗接種紀錄，顯示於3月12日已於社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，接種者未有向醫生透露自己已接種；事後醫生覆診時，已建議他不應再接種另一劑新冠疫苗。

衞生署其後跟進個案時，發現有關男子沒有遵從醫生建議，於4月11日在社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即第三劑新冠疫苗。他當時亦沒有透露其完整疫苗接種紀錄。

署方已特別為該名人士安排了醫療跟進，截至目前為止，沒有收到該名人士就接種疫苗出現不適的報告。

衞生署強烈呼籲市民，應向醫護人員提供準確的醫療和疫苗接種紀錄，並聽從醫護人員就新冠疫苗接種作出的建議，強調接種混合疫苗的做法存在不確定性，亦涉及一定風險，仍在試驗階段，須在醫護人員的監督下進行。

此外，署方早前跟進有私家醫生，為非香港居民接種了第一劑科興疫苗的事件，目前涉及9位接種人士。署方已提醒涉事私家醫生，以及所有計劃的醫護人員，必須跟隨指引，向合資格的人士接種。

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責任編輯：徐紹軒