【石樂蕎失蹤】24歲女子石樂蕎於鵝肚棧道尋回並現場證實不治　遺體由直升機送往東區醫院

▲ 約晚上6時50分，搜救人員將該名女子用擔架救起及送上直升機，並前往東區醫院。

24歲女子石樂蕎懷疑行山時失蹤，消防、警方及民安隊等多個部門昨晚（17日）起到飛鵝山一帶搜索近20小時，消防下午五時許發現一名女子，當場證實死亡。

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石樂蕎周四（15日）離開石硤尾南山邨的寓所後便告失蹤，家人及後報警。家人翻查電腦資料發現她曾搜尋飛鵝山自殺崖的行山路線，另有行山人士在鵝肚棧道尋獲一頂漁夫帽及一對行山鞋，與石樂蕎當日離開住所的衣著相近。

消防、警方、政府飛行服務隊等多個部門到飛鵝山一帶分三路進行搜索，消防員帶同搜救犬沿山路進行搜索，政府飛行服務隊的直升機則在空中進行搜索。警方表示透過電訊公司，得悉事主的電話最後出現位置為新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈，時間為前日上午約8時許。另外，有網民自發到飛鵝山進行搜索，消防曾指因搜救仍在進行，呼籲熱心市民不要繼續上山，或使用航拍機，否則可能阻礙行動。

約下午五時半，搜救人員在鵝肚棧道發現一名昏迷女子，該處位置地勢險要，直升機難以靠近，搜救人員需要游繩而下。約晚上6時50分，搜救人員將該名女子用擔架救起及送上直升機，並前往東區醫院。警方表示，她當場證實死亡，石樂蕎家屬亦在網上承認死者為石樂蕎，並感謝每一位曾協助搜索人士。

位於飛鵝山附近的鵝肚棧道地勢險要，位置較多碎石及路徑不明，狹窄陡峭，數百米外便為「自殺崖」。相關位置過去曾經發生多宗意外更甚死亡個案，今年3月有一名男子在飛鵝山「自殺崖」行山後失蹤，事後證實不治。

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記者：曾卓鋒、曾秋文