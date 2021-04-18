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【輸入個案】本港數月間印度輸入個案暴增廿倍　專家倡禁止所有印度航班抵港至當地疫情穩定

社會 23:06 2021/04/18

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為應要禁止所有印度航班抵港。（經濟日報資料圖片）

印度輸入個案急增，過去半個月已錄63人印度抵港後確診，較今年初急增廿倍，單是4月4日抵港的UK6395航班已累計有48人確診。政府專家顧問許樹昌認為應要禁止所有印度航班抵港，呼吸系統科專家梁子超則指應禁止印度航班抵港直至當地疫情穩定。

本港今日(18日)新增的輸入個案中，有22宗均來自印度，都是4月4日乘搭UK6395航班抵港，包括9人入住北角華美達盛景酒店、5人住西營盤華美達海景酒店等；累計該班航班已48人確診，早前亦已被下令禁飛到港，不過有關禁飛抵港令明日(19日)屆滿。

東南亞地區疫情持續嚴竣，印度單日再增破紀錄新逾26萬宗，菲律賓單日再增逾萬人染疫。翻查資料，本港今年初至今接獲印度輸入個案趨增，由今年1月只錄得3宗，至4月截至昨日已錄得63宗，急增廿倍；而今年至今錄得的89宗印度輸入個案中，有12宗檢出N501Y變種病毒。

本港4月至昨日短短半個月，亦已接獲39宗菲律賓輸入個案，上月錄56宗，較今年1月急增逾3倍，至今年至今接獲125宗菲律賓輸入個案中，有81宗檢出「N501Y」變種病毒，比例高逾64%。至於印尼，本月至今亦錄28宗抵港確診個案。

澳門今日公布，因應印度、巴基斯坦及菲律賓疫情變化，明日起所有入境前28天曾訪該3處的抵澳人士，須接受28天醫學觀察。詳情請見【下一頁

至於本港情況，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為應要禁止所有印度航班抵港，而仍檢疫的印度抵港人士應於21日檢疫期之後，再接受7天醫學監察或於第23、25及27天檢測。

呼吸系統科專家梁子超認為，菲律賓等地疫情嚴竣，熔斷機制只禁飛抵港兩周，不足以等待當地疫情改善，建議可先停菲律賓抵港航班2個月，予當地經紀或僱傭機構作好準備，安排外傭抵港前先於當地接種疫苗，並單獨檢疫及檢測2周，以免抵港檢疫期間確診增加本地醫療成本及播毒風險。

至於印度，梁子超亦指，應禁止印度航班抵港直至當地疫情穩定，否則兩星期熔斷期屆滿後，大批當地人士湧返港或經其他地方來港，將令情況更為複雜。

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記者：陳正怡

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