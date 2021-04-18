【變種病毒】社區首宗變種病毒曾於華美達華麗酒店檢疫　酒店：通風系統渠道設施無交叉感染風險

▲ 社區首宗變種病毒曾於華美達華麗酒店檢疫。（擷自尖沙咀華美達華麗酒店網頁）

本港今日新增30宗新冠肺炎確診個案，僅一宗本地感染，涉及一名31歲無病徵女子，居佐敦伯嘉士大廈，為日前首宗N501Y確診29歲男子同住友人，同樣檢出帶有N501Y變種病毒。

男患者早前抵港後於尖沙咀華美達華麗酒店接受檢疫，21日檢疫期滿後，到佐敦伯嘉士大廈女友人家同住。就患者曾入住華美達華麗酒店，衞生防護中心指有關調查仍進行中。患者行蹤詳情即看【下一頁】

華美達集團回覆TOPick查詢時指，旗下3間華美達酒店百分之百跟隨政府的檢疫指引，任何隔離客人也不准出房門，及有閉路電視系統監察。

發言人又指，至於近日有關變種病毒個案，經政府翻查閉路電視紀錄後，所涉及的確診客人完全沒有離開客房，並且在檢疫期間沒有接觸任何人士。

而酒店經政府各部門檢查通風系統及渠道設施，已證實酒店沒有交叉感染的風險。政府及本酒店為安全起見，所有員工已經進行檢測；而政府亦已為隔離住客作額外的檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超續指當局需盡快就患者行蹤展開追蹤，一旦出現三、四代傳播，否則屆時傳播鏈更難截斷，更可預期出現第五波疫情。

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記者：陳正怡