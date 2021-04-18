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【疫苗接種】本港累計接種疫苗突破109萬劑　昨有14人打針後送院全部已出院

社會 23:02 2021/04/18

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府已為市民接種共約109.11萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫苗接種計劃今日（18日）踏入第52日，政府表示已為市民接種共約109.11萬劑新冠疫苗，當中約719,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約375,600名接種科興疫苗，約344,300名接種復必泰疫苗；約371,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約223,100名接種科興疫苗，約148,100名接種復必泰疫苗。

今日約有33,800名市民接種了疫苗，當中約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗，約有10,400名市民接種第二劑科興疫苗，約有18,900名市民接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗則約有900人。

而在網上預約接種疫苗的有18,100名市民，當中約3,300人預約接種科興疫苗，而約14,800人預約接種復必泰疫苗。

另外，昨日（17日）共有14宗送院個案，其中13人已經出院，另有1名47歲男子在大埔墟體育館接種首劑復必泰疫苗後，感暈眩及胸部不適，送那打素醫院治理後，不遵從醫生勸告自行出院。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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