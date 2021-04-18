【熔斷禁飛】4月20日起印巴及菲律賓航班禁赴港14天　三國列極高風險地區

▲ 4月20日起印巴及菲律賓航班禁赴港14天，三國列極高風險地區。（資料圖片）

政府今日（18日）宣布，將就印度、巴基斯坦及菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，由4月20日零時零分起，禁止3地來港的民航客機着陸香港14天，同時將這些地區列為極高風險A組指明地區，限制曾在該些地區逗留人士登機來港，為期14天。



政府發言人表示，由於香港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，為審慎起見，政府按剛落實的地區性航班「熔斷機制」所設的指標，追溯過去14天從不同地區經抵港檢測而確診帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。印度、巴基斯坦及菲律賓，均涉曾經在過去14天期間有累計7天相關個案數目觸及相關指標，因此政府將就該3個地區實施地區性熔斷機制。



就該3個地區實施的「熔斷機制」由4月20日零時零分開始生效，為期14天。相關限制包括禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港，以及將該3個地區指明為第599H章下的A組指明地區，限制任何在登機當天或當天之前21天曾經在該地區逗留超過兩小時的人士登機來港。



另外衞生署今日（18日）公布，禁止國泰客機CX906，明日（19日）至5月2日期間由菲律賓馬尼拉着陸香港；以及禁止TATA SIA Airlines客機UK6397，同一時段由印度孟買着陸香港。

署方發言人稱，由於國泰CX906分別於4月14和17日由馬尼拉飛抵香港的兩個航班，各有2名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎；而UK6397於今日由孟買飛抵香港的航班，有3名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用規例，根據現行機制，禁止相關航班着陸香港。

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責任編輯：吳卓峰