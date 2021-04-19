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【花蓮6.2級地震】港天文台收20多市民報告數秒至10數秒震動

社會 00:09 2021/04/19

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花蓮6.2級地震，港天文台收20多市民報告數秒至10數秒震動。

據台灣中央氣象局消息，花蓮地區周日（18日）晚上10時許，在3分鐘內接連發生2次地震，分別達黎克特制5.8級及6.2級。暫時未有傷亡報告。據香港天文台的初步分析，在4月18日(星期日)晚上10時15分台灣發生一次6.2級地震，震中位於北緯23.98度，東經121.57度附近，即花蓮之西約3公里，即距離香港之東北偏東約780公里。

香港天文台接獲20多名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒至10數秒。初步分析顯示，本港的感到地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

在台灣，中央氣象局官網公布，據初步觀測，花蓮地區周日晚10時11分發生黎克特制5.8級地震，震央位於花蓮縣政府西南方19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），深度15公里；其中花蓮震度達5強級，南投、宜蘭達4級。第二次震央同樣位於壽豐鄉，發生於晚間10時14分，深度13.9公里，規模達黎克特制6.2；震央同樣位於壽豐鄉，最大震度達花蓮縣6弱級。

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責任編輯　李志強

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