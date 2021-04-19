八達通料年底攻內地「一卡通」網　跨境卡港幣結算全國300城市乘車

▲ 八達通集團行政總裁李俊明表示，八達通已參與大灣區的「一卡通」相關機構探索智慧出行服務，研究港人於灣區坐車可享同等優惠。（曾耀輝攝）

八達通積極探索智慧通行服務，最快年底進軍內地「一卡通」網絡，讓港人北上全國逾300主要城市，均可使用八達通乘車，並以港幣結算；亦會夥拍東亞智能卡組織GLOPAS，盼將八達通打入東南亞及韓國等市場，於當地利用八達通錢包購物。

八達通集團行政總裁李俊明稱，未來將推出新款跨境卡，分別內置本地和內地「一卡通」兩套系統，讓港人通行全國，強調內地系統僅應用於運輸交易，絕不收集用家個人資料。

李俊明去年9月起接任八達通集團行政總裁一職，半年後首次接受傳媒訪問。他憶述20多年前本地推出八達通，仍屬於新科技，但今日要追上競爭對手，就要持續探索，包括Apple Pay可用八達通、又可以利用手機App拍卡支付增值、甚至網購，「不過唔少市民仍喜歡用實體卡支付，這方面就要取個平衡。」

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CEO李俊明︰今要追上競爭對手

不過他稱早於7、8年前，內地研發的電子支付技術，已經建成雲端支付平台，令資金不再儲入實體卡，而是放在雲端，有利即時交易。「就好似有天騰訊突然派紅包，就將alipay市佔突然搶走。到了今日，令騰訊發展仍快過alipay少少，可以即時做推廣，呢方面我哋要急起直追。」

為加強競爭，八達通正籌謀「走出香港」。現時八達通已分別跟廣州「嶺南通」，以及「深圳通」推出跨境卡，分別內置獨立港幣及人民幣電子錢包，方便旅客穿梭粵港兩地。八達通公司計劃再進一步，已經申請加入內地「一卡通」系統，盼年底至明年初獲准加入，屆時將推出新款跨境卡，可一卡通行全國逾300個城市，並以港幣結算。

研港人大灣區坐車 享同等優惠

李俊明稱，到時用家必須出一張新卡，內置本地和內地「一卡通」兩套系統，才可一卡通行。至於「一卡通」手機版，就要下一階段才推出。被問到新卡會否收集用戶個人資料，他指新卡的內地系統，只用於運輸交易、坐車；又強調本地八達通系統，亦不會紀錄用戶的實際使用位置。如港人不想返內地，則可沿用傳統本地卡。

他又稱，八達通已參與大灣區的「一卡通」相關機構探索智慧出行服務，研究港人於灣區坐車可享同等優惠，例如長者乘車折扣；甚至可研究將新卡擴展至零售點使用。至於日後內地人來港，能否使用「一卡通」，李俊明稱需要先修改讀卡器系統。

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盼打入星韓泰 八達通錢包購物

他亦透露，早於兩年前已夥拍東亞智能卡組織GLOPAS，盼將八達通打入新加坡、韓國、泰國及澳門市場，研究在海外城市利用二維碼，以八達通錢包購物，進行小額交易或坐車。他稱該平台同樣以港幣結算，經後台計算滙率，料一兩年後可推出，主要待疫情後恢復通關，才可於當地完成實地測試。

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記者：李志強、吳卓峰