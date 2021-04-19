【強制檢測】中環中央廣場、海港城商場、柯士甸道惠康　3指明地方納強檢

▲ 中環中央廣場、海港城商場、柯士甸道惠康，3指明地方納強檢。資料圖片

針對本港出現涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，政府深夜發出最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處三個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，包括3月29至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場人士，以及4月11日曾身處柯士甸道45-53號地庫惠康、廣東道3-27號海港城商場的人士，均須於明日(4月20日星期二)或之前接受檢測。

食衞局發言人表示，針對4月17日(上周六)公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處的2個指明地方會被納入強制檢測公告，包括海港城商場及柯士甸道45-53號地庫惠康。而涉及4月18日公布的確診個案，則有一個工作場被納入強制檢測公告，涉及中環中央廣場。

鑑於該宗源頭不明本地個案涉及N501Y變種病毒株，我們有需要進行較大規模的強制檢測，希望市民合作，一同努力阻截病毒進一步於社區擴散。

強制檢測公告詳情如下：

（一）任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日或之前接受檢測。

（二）任何在4月11日曾身處柯士甸道45-53號地庫惠康，或廣東道3-27號海港城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日或之前接受檢測。

政府今日（4月19日）會在尖沙咀海港城3號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。而位於長洲體育館的流動採樣站，今日會由上午8時開放至晚上8時，4月20日（星期二）會由上午10時開放至晚上8時。位於屯門友愛邨愛暉樓（第2座）的流動採樣站會延長服務日期至4月20日（星期二），並開放予所有市民進行檢測。

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責任編輯 李志強