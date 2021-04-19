八達通冀「做大個餅」 搶佔本港電子支付市場

▲ 對於港鐵、巴士公司引入二維碼支付，會否「咬走八達通個餅」，八達通集團行政總裁李俊明則指事實是「個餅愈做愈大」，甚至在疫情下也有增長。（梁偉榮攝）

全港仍有逾3成零售交易，依賴現金支付。八達通盼「做大個餅」，搶佔本地電子支付市場。八達通集團行政總裁李俊明期望，政府電子消費券於暑假推出時，可改變市民消費習慣。但他承認，的士業界和街市使用八達通的比率仍偏低。

李俊明引述金管局數據，指去年第四季本地電子零售交易量，首次跑贏實體交易，相信今年首季可持續勢頭。可是時至今日，即使有信用卡、電子支付平台等工具，本地仍錄逾3成以上零售交易用現金支付，小額交易更接近5成。

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李俊明認為，電子支付仍有很大增長空間，通過政府派發5,000元消費券，可觀察電子支付能否更普及。不過他承認，即使派消費券，並已加強宣傳，但街市檔販普遍不感興趣加裝八達通機。

李俊明認為原因很多，例如長者少用八達通，牌照亦有其考慮，令申請上較尷尬。另外全港3萬部的士，有過萬部車已申請加裝流動收款機，佔總數逾3成。他形容的士交易額正常，使用率多，可是也出現一個現象，如每天30、40宗交易，僅得3、4宗用八達通付款。

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至於近年港鐵、巴士公司引入二維碼支付，會否「咬走八達通個餅」，搶走市佔；李俊明反駁稱，事實是「個餅愈做愈大」，甚至於疫情下也有增長。

他舉例，疫情期間市民減少坐車，但去年零售交易仍錄顯著升幅；另外，八達通卡實際交易量，每年仍錄雙位數增幅，他形容這是互惠互利，顯示無現金支付市場正在擴展。

被問到八達通會否跟政府加強合作，李俊明稱政府仍依賴「安心出行App」，追蹤確診者行蹤，至今未用過八達通資料。不過雙方仍有合作，包括利用八達通卡於咪錶遙距入錶。

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記者：李志強、吳卓峰