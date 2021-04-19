鋪路明年建社福平台　八達通下月推電子飯券

▲ 八達通明年會建立福利平台，期望派食物券、食物銀行等範疇都可以應用到。（程志遠攝）

八達通面世逾20年，其電子支付工具的形象已經深入民心。八達通集團行政總裁李俊明表示，未來希望將系統平台化，令顧客、商戶能夠溝通，5月更將夥聖雅各福群會推出試驗計劃，以八達通作為電子飯券，為明年建立福利平台作準備。

李俊明形容，過去八達通主要為支付工具，對於客戶、商戶沒有太多服務可提供，故此未來幾年會投入逾億元更新系統，將系統平台化，把顧客和商戶「拉埋一齊，可以傾到偈」，例如小店可以透過平台，倘客戶身處附近就推送優惠。

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他續指，平台可提供多元化服務，包括慈善方面，八達通5月會與聖雅各福群會推出電子飯券試驗計劃，受惠人只要到商戶拍卡，就能領取食物。

李俊明說，電子飯券不用防偽，也較紙質飯券領取方便，不需受助人到指定地方；其次，社福機構不時反映，有些人取到很多福利，但某些人拿不到，電子飯券能夠精準知道受助人的使用習慣，有助分配資源，真正幫到有需要的人。

而八達通到明年就會建立福利平台，期望派食物券、食物銀行等範疇都可以應用到，福利上做到方便，「唔駛公公婆婆好天曬、落雨淋，排隊攞福利。」

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記者：徐紹軒