陳豪任「守護心腎大使」　拍片籲大家Check吓 預防糖尿心、腎併發症

糖尿病是一種常見的疾病,據統計,在香港每10個人當中便有1人患病。而糖尿病除了「糖尿眼」、「糖尿腳」等併發症外,更有機會破壞心血管、微血管等,造成糖尿心衰竭、糖尿腎衰竭這些嚴重併發症!經常健身運動的陳豪形象健康,最近更擔任「守護心腎大使」,在一條真人真事作為藍本的糖尿病健康教育短片化身暖男,和大家分享糖尿病人的生活點滴。

《糖尿…不只是糖尿》這一條短片除了有陳豪探訪糖尿病人,了解他們生活上的不便之外,更聯同了香港復康會、內分泌及糖尿科盧國榮醫生、心臟科梁達智醫生及腎病科鄧智偉教授拍攝,一起為糖尿病人提供實用的醫療和飲食資訊。「很高興可以和復康會、鄧教授、盧醫生和梁醫生合作,希望可以藉着這一條健康教育短片,準確反映糖尿病人的心路歷程、困難,並帶領大家了解怎樣對抗糖尿病的心腎併發症。」陳豪說。

在片中,陳豪走進兩位糖尿病人的家了解他們生活上面對的不同問題。張先生受糖尿病影響,腎功能低於5%,因此做了俗稱「洗肚」的腹膜透析,病情得以控制,但每6小時就要換水袋,連旅行都只好「近近地」去澳門,自己和家人的生活質素都大受影響。另外,陳先生和一般糖尿病人一樣,在飲食有很多限制和不便。嗜甜的他即使明知要戒口,也時不時受不住甜品的引誘,尤其是每當路過附近的糖水店。在成為「守護心腎大使」前,陳豪自言對糖尿病認識不深,也不知道糖尿病的心腎併發症會嚴重影響患者的生活。「經過這次的合作令我知道,如果糖尿病人長期控制血糖不當,就有機會出現糖尿心衰竭或糖尿腎衰竭。」

▲ 鄧智偉教授指糖尿腎衰竭的早期腎病病徵不明顯,因此病人應定期接受檢測。

不少糖尿病人會輕視糖尿病的心腎併發症或誤解一些病徵。鄧智偉教授表示約四成糖尿病人會有慢性腎病¹。早期腎病病徵不明顯,要經檢測才會發現微蛋白尿,若持續發現小便有泡,蛋白尿的情況有可能已變得嚴重。他補充國際腎病學會建議糖尿病人應每年接受至少一次腎功能及蛋白尿檢測,有助於患病早期及早診斷慢性腎病,防止併發腎衰竭²。梁達智醫生亦提醒,糖尿病患者應及早預防心臟衰竭,更要定期檢查,有時需要進行心臟功能檢測,以免病情惡化至難以逆轉的地步,因為糖尿病人比一般人患上心臟衰竭的風險可高出二至五倍³。

▲ 梁達智醫生向陳豪解釋糖尿病人患上心臟衰竭的風險。

糖尿病人可於網上簡單回答12條問題,即可知道糖尿病併發症風險。

持續監控血糖 飲食最緊要「控糖」

糖尿病人在飲食、生活習慣上也要特別留意。如果逃避管理糖尿病,會令病情難以改善,盧國榮醫生就告訴大家,糖尿病是慢性疾病,「糖尿病同相關嘅併發症係好難返轉頭,但差得快啲定慢啲係可以控制嘅」,病人需要有恒心,持續地監控血糖水平。「病人可以適當地『篤手指』監測血糖,了解飲食和生活習慣與血糖水平的關係,掌握導致血糖波動的原因,從而作出相應調節。」

▲ 盧國榮醫生建提醒糖尿病人要持續地監測血糖。

平日很注重健康的陳豪,也和大家分享他的健康飲食和生活習慣:「我在飲食方面盡量少油、鹽、糖,每當有閒暇時就會做運動。」他也在片中認識到醣質換算技巧(即透過簡單的計算得知每餐的碳水化合物攝取量)以及適合他們的甜食餐單,更加一展廚藝。

糖尿病人需要長時間「忍口」,但原來也可以偶然放鬆一下,盧國榮醫生和陳豪分享一個小知識,西式甜品多糖、油、芝士,糖尿病人要盡量避免,但可以偶然吃「少甜」的中式的糖水,吃完糖水後一定要「篤手指」,掌握身體對甜食的反應。香港復康會何慧嫦註冊護士亦補充,糖尿病人平日飲食可以留意餐牌和食物標籤。在復康會的日常課程中,會教病友看懂餐牌和食物標籤,從飲食入手自我控糖。

▲ 陳豪向香港復康會何慧嫦註冊護士了解糖尿病的飲食須知。

SGLT2抑制劑 有助預防併發症

除了以上的小知識,陳豪亦在擔任「守護心腎大使」時了解到糖尿病人可以使用SGLT2抑制劑,幫助預防糖尿病引致的心腎併發症風險。多個國際權威組織均建議將SGLT2抑制劑作為有助降低患上心血管疾病及腎病的降糖藥物。根據美國糖尿病協會(American Diabetes Association)於2021年1月發表的指引,建議心衰竭或慢性腎病患者以SGLT2抑制劑作為二綫治療首選⁴。

提提大家,心血管疾病和腎衰竭作為糖尿病患者常見的嚴重併發症,甚至有6成半慢性心臟衰竭患者會在5年內死亡⁵。要減低患上心血管疾病和腎臟併發症的機會,最重要的是控制好血糖,服用適當的控糖藥物,例如有助減低心血管疾病死亡機會、及減低腎功能下降機率的SGLT2 抑制劑⁶ ⁷ ⁸,並讓血壓、血脂和體重保持於正常水平,以減低出現併發症的風險。

想要了解更多「守護心腎」的控糖藥物,記得向醫生諮詢專業意見。

